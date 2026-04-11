‘ಮಹಾಶರಣ ಮಾದಪ್ಪ’ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಂದು

ಮೈಸೂರು: ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರರು ಹಾಗೂ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 'ಮಹಾ ಶರಣ ಮಾದಪ್ಪ' ನಾಟಕದ ಮರು ಪ್ರದರ್ಶನವು ಏ. 11ರಂದು ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ಕಲಾಮಂದಿರದ ಆವರಣದ ಕಿರು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ನಾಲ್ವಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಚಮ್ಮಾಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದೇ ಕೆಲವರು ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಮರಳಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಮರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರರು ಹಾಗೂ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿಯವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಕುರಿತ ವಿಭಿನ್ನ ನಿರೂಪಣೆಯ ಕಥನ ಇದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ನಾಟಕಕಾರ ಸಿದ್ದು ಪ್ರಸನ್ನ, ಎಲ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಸುದೀಪ್ ಹಸನ್ಮುಖಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260411-39-1674951332</p>