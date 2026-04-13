‘ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಲುಪುವ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ’

ಮೈಸೂರು: 'ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ. ರಂಗೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಹೂಟಗಳ್ಳಿಯ ಅನಂತೇಶ್ವರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಪರಿಷತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಅನಂತೇಶ್ವರ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ 'ಭಾವೋತ್ಸವ' ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಸಂಗೀತ ಇರುವೆಡೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕಷ್ಟೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ ವಿ.ಬೈರಿ, 'ಮೇ 23 ಹಾಗೂ 24ರಂದು ಮ್ಯಾಂಡೋಲಿನ್ ವಾದನ, ಎನ್.ಎಸ್. ಪ್ರಸಾದ್- ಗಾಯಕ ನಿತಿನ್ ರಾಜಾರಾಂ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮೇ 1ರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಕ ಕಲೆಗಳ ವಿವಿಯ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹಾಗೂ 6 ತಿಂಗಳ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಡ್ಡೀಕೆರೆ ಗೋಪಾಲ್, ಕವಿ ಜಯಪ್ಪ ಹೊನ್ನಾಳಿ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಂಶಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಕೆ. ರಘುರಾಂ ವಾಜಪೇಯಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಅನಂತರಾಮ್, ಉಪ್ಪುಂದ ರಾಜೇಶ್ ಪಡಿಯಾರ್, ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತಗಾರರಾದ ಪ್ರಸಾದ್, ಇಂದುಶೇಖರ್, ಗಣೇಶ್ ಭಟ್, ಅಲೆಯನ್ಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನ. ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ, ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಬೈರಿ, ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಸುಜಾತಾ ಜಯಕುಮಾರ್, ಗೀತಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಿಣಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>