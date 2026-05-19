ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ

<p>ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಾಣುಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪದೇ ಪದೇ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವು ದರಿಂದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ವಿಟಮಿನ್ ‘ಸಿ’ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಿತ್ತಳೆ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಸೀಬೆಹಣ್ಣು, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಸೇವನೆಯತ್ತ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಊರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವ ಪ್ರೊಬಯೋಟಿಕ್ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಯೋಗರ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತು ಸೇವಿಸಿ. ಮಳೆ ಎಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯದೇ ಇರಬೇಡಿ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರು, ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸೂಪ್ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದ ದೂರವಿರಿ.</p>.<p>ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಿಂದ ಹರಡುವ ಸೋಂಕುಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಬದಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಚ್ಚಾ ಸಲಾಡ್, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾನಿಪೂರಿಯಂಥ ತಿನಿಸುಗಳ ಸೇವನೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತೋಯದಂತೆ ರೇನ್ಕೋಟ್ ಅಥವಾ ಛತ್ರಿ ಬಳಸಿ. ಅಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಡಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಜ್ವರ, ಅತಿಸಾರ, ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕು ಕಂಡುಬಂದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. v</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260519-51-1723549719</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>