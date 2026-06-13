ಫೇಕ್‌ ಸಂಬಂಧ? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಿ!

<p><em>ಅಕ್ಷರ ದಾಮ್ಲೆ</em></p>.<p>ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುವುದು ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ! ಕಲಹ, ಒಡಕು, ಸಂದಿಗ್ಧ... ಹೀಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಮದುವೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಅರ್ಚಕರು ಶಾಸ್ತ್ರಾಧಾರಿತವಾದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಿವಿಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದೂ ಉಂಟು.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹುಳಿ ಆದಾಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಮೊದಲು ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವುದು ಏನೆಂದರೆ, ‘ಈಗೋ’ ಅಥವಾ ‘ಅಹಂಭಾವ’ವನ್ನು. ತಾನೇನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಬ್ಬರಿಗೂ ಇದ್ದಾಗ, ಯಾರೂ ಬಗ್ಗಲು ತಯಾರಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂದಮೇಲೆ, ಕೊಡು- ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ನಡೆಯಲೇಬೇಕಲ್ಲವೆ? ಈ ಕೊಡು- ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇರಬಾರದಾದರೂ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಅಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ, ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ, ಫೇಕ್ ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಸಂಬಂಧ!</p>.<p>ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಫೇಕ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಉತ್ತರಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾದರೂ, ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಮಂಜಸವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು.</p>.<p>ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯವು ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ! ಅವು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳೋ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧಗಳೋ ಅಥವಾ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳೋ... ಹೀಗೆ, ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಮುಖಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಂತೆ ಈಗಲೂ, ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮುಂದೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮುಂದು ವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಯುವುದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮೂಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಾದ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚ್ಯಾಟ್... ಹೀಗೆ, ಅನೇಕ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾಗಿ, ಅದು ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಢವಾದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಹೀಗೆ, ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೆ ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಾಗೆಯೇ, ಅನೇಕರು ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರುವಾಗ, ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದಂತಹ ಗಟ್ಟಿತನ, ಬಾಂಧವ್ಯ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ.</p>.<p>ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇರಲಿ, ಅದು ಫೇಕ್ ಆಗಿರಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ:</p>.<p>1 ಹೇಳುವುದು ಒಂದು, ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನೊಂದು: ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ಇರುವವರಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು, ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಇರುವವರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಿಜವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಏನೋ ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾದವು ಎಂದಾದ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದು, ಏನೂ ಆಗಿಯೇ ಇಲ್ಲವೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>2 ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೋಪ್ಯತೆ: ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀವೇ ಅವರ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗೋಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಇತರ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹಾರಿಕೆಯ ಮಾತನ್ನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಫೋನ್ಗೆ ಬರುವ ಕರೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಎಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಫೋನನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೈಟ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು, ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಬದ್ಧತೆ ಎಂದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿಸಿದರೂ, ಅದನ್ನು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ನಡೆಯಾಗಿಯೇ ನೋಡುವುದು ಒಳಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ, ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕರೆ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶ ಬಂದು ಅವರ ನಿಜ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟರೆ ಎಂಬ ಅಂಜಿಕೆ ಅವರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಂತಹವರು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಫೋನನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>3 ಹಸಿ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಯಾಕೆ ಹಸಿ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ, ಇಂತಹವರು ಹೇಳುವ ಸುಳ್ಳುಗಳು ನಿಮಗೆ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೂ, ಅವು ಸತ್ಯವೆಂದು ನಂಬುವಂತೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>4 ಗ್ಯಾಸ್ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು: ಫೇಕ್ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕೆನ್ನುವವರು, ಗ್ಯಾಸ್ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಿರಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆಂದರೆ, ನಿಮಗೇ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಿರಬಹುದೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ತೋರಬೇಕು; ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ತಿರುಚಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>5 ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ: ಫೇಕ್ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವವರು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಿರ ಅಥವಾ ಸುಭದ್ರತೆಯ ಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗಾಗ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು, ಅಸಮಾಧಾನ ತೋರುವುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಹ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ತನ್ಮೂಲಕ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ ಅಂತಹವರ ಮೇಲೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಫೇಕ್ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೂ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಫೇಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೋ ಎಂಬುದು ವಿಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಒಳಿತು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಕೊನೆಗೆ ಅಂತಹ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೂ ಆಗದೆ, ಹೊರಗೆ ಬರಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ವಿಲವಿಲ ಒದ್ದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಾಗಲಿ, ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಿ ಮತ್ತು ಮುನ್ನಡೆಸಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-51-1966617491</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>