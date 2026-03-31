ಸಾಗರ: 'ಜಾನಪದ ಮಟ್ಟುಗಳನ್ನು (ಮಜಲು) ಬಳಸಿದ ಬಹುತೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿವೆ' ಎಂದು ಕಾಂತಾರ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಡಿ.ಸಿ. ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ವಿನೋಬ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಭಾನುವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಂಗೀತ ಸಂಭ್ರಮ–ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಯವಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ, ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ, ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳು ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಸದಭಿರುಚಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹದವಾದ ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ಕೇಳುಗರ ಎದುರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು, ಕಾಂತಾರದಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕನಾಗಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅದೃಷ್ಟವೇ ಸರಿ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಇರಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸಿರಿವಂತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಮುಖರಾದ ರತ್ನಾಕರ ಕುನಗೋಡು, ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಕುಗ್ವೆ, ರಾಜು ಜನ್ನೆಹಕ್ಲು, ದಿನೇಶ್ ಬರದವಳ್ಳಿ, ದೀಪಕ್ ಸಾಗರ್, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕೆ.ಬಿ., ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಶೇಟ್, ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಪ್ರಭಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಾರಾಯಣ ಕೆ. ವಂದಿಸಿದರು. ಜ್ಯೋತಿ ಸತೀಶ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>