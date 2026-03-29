ರಂಗಭೂಮಿ ಉಳಿವಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ

ಶಿರಸಿ: 'ರಂಗಭೂಮಿ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು' ಎಂದು ಉಪೇಂದ್ರ ಪೈ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪೇಂದ್ರ ಪೈ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಗರದ ವಿಕಾಸಾಶ್ರಮ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗುರು ಹೊಳೆ ಹುಚ್ಚೇಶ್ವರ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘ ಕಮತಗಿ ಹಾಗೂ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ಯೋಗಪುರ ಇವರ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಸಮಾಜದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ರಂಗಕರ್ಮಿ ಚಂದ್ರು ಉಡುಪಿ, ಕೀರ್ತನ ಕಲಾವಿದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಪರಮಾನಂದ ಹೆಗಡೆ, ಯಕ್ಷನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ತುಳಸಿ ಹೆಗಡೆ, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಾದ ಗಣಪತಿ ಐತಾರ, ಅನಿಲ ಭೋಜ ಹರಿಜನ, ರಾಹುಲ ಮಾಸ್ತಿ ಭಂಗಿ, ದಿನೇಶ ನಾಣು, ರಾಧಾ ಮಂಜು, ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಹುಣಶಿಯಾಳ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪತ್ರಕರ್ತ ರಾಜು ಕಾನಸೂರು, ಹಿರಿಯ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ಭುಜಂಗ ನಾಯಕ, ಕಲಾವಿದ ಪಾಪು ಲಿಂಗರಾಜ ಕಲ್ಲೂರ್, ಶರತ್ ಕುಂಬ್ಳೆ, ಕನಕಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಿರಸಿ, ರಿಯಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿ, ಆನಂದ ಪತ್ತಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>