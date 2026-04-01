ಋತು ಗಾನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏ.5ಕ್ಕೆ

ಶಿರಸಿ: ಇಲ್ಲಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ರಂಗಧಾಮದಲ್ಲಿ ಏ.5ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಋತು ಗಾನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಎಂಬ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಪ್ತಕ ಮತ್ತು ಸಾಗರದ ಬಿಜಾಪುರೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಆರು ಋತುಗಳ ವರ್ಣನೆಯುಳ್ಳ ರಾಗಾಧಾರಿತ ಕನ್ನಡದ ಬಂದಿಶ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಬಂದಿಶ್ಗಳನ್ನು ಯುವ ಗಾಯಕರಾದ ರೇಷ್ಮಾ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಆದಿತ್ಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರವೀಂದ್ರ ಕಾಟೋಟಿ ಅವರು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಹಾಗೂ ಗುರುರಾಜ ಆಡುಕಳ ತಬಲಾ ಸಾಥ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಗ ಮತ್ತು ಋತುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೊಗಸನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಶತಾವಧಾನಿ ಆರ್. ಗಣೇಶ ಅವರು ಸಂದರ್ಭಸೂಚಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಸೊಗಡಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತಾಸಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಪ್ತಕದ ಜಿ.ಎಸ್. ಹೆಗಡೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.