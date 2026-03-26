‘ದೇವರ ಹೆಣ’; ಕನ್ನಡ ಕಥಾ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 'ಸಾಹಿತಿ ಕುಂ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಅವರ 'ದೇವರ ಹೆಣ' ಕಥೆ ಕನ್ನಡ ಕಥಾ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ' ಎಂದು ಲೇಖಕಿ ಸಬಿತಾ ಬನ್ನಾಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಹುಮುಖಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಸುವ್ವಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುಂವೀ ಅನುವಾದಿಸಿದ ಮಾರುತಿ ಪೌರೋಹಿತಂ ಅವರ ಅರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೆಲುಗು ಕಾದಂಬರಿ 'ಪ್ರಣಯ ಹಂಪಿ' ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಯುದ್ಧಕಾಲದ ಪ್ರೇಮ ಕಥಾನಕವಾಗಿದ್ದು, ಕುಂ.ವೀ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನಾಮಧೇಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಹಿಂದೂ–ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕುಂ.ವೀ ಅವರ ಭಾಷೆ ಬಳಸುವ ಕಲೆ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಎಚ್.ಎಸ್. ನಾಗಭೂಷಣ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಜನ ಹೃದಯವಂತರು. ಈಗ ಯುವಕರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಓದುತ್ತಾರೆ. ಯಾರೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತಹವರು ಕಾದಂಬರಿ ಮೂಲಕವಾದರೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದುವಂತಾಗಲಿ' ಎಂದು ಮಾರುತಿ ಪೌರೋಹಿತಂ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ ದೇವಾಲಯ ಮಾತ್ರ ಹಾಳಾಗಿ ಶೈವ ದೇವಾಲಯ ಹೇಗೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿತು? ಲೇಖಕನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಮಾನವೀಯತೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಜನ್ಯ ಇರಬೇಕು' ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಕುಂ.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಕೆ.ಎಸ್. ಹುಚ್ರಾಯಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>