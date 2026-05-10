ದುಃಖಿತರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟುಮಾಡುವುದೇ ಸಾಹಿತ್ಯ

<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ‘ದೀನರು, ದಲಿತರು ಹಾಗೂ ದುಃಖಿತರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದೇ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಬರೀ ಕೈ,ಕಾಲು ತಲೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಆಗೊಲ್ಲ. ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ, ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆತ ಮನುಷ್ಯ ಎನ್ನಬಹುದು ಎಂಬ ತಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ಭರತ ಮುನಿಯಿಂದ ಮೊದಲಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ಪರಿಚಾರಕರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಎಸ್.ಆರ್.ಲೀಲಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆರಂಭವಾದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಬ್ಬದ ಮೊದಲ ಗೋಷ್ಠಿ ‘ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಸ–ಧ್ವನಿ ಔಚಿತ್ಯ’ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾತನರು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ’ಯಾರು ಮನುಷ್ಯರು’ ಎಂಬ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಭರತ ಮಹರ್ಷಿಯ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಜೀವನದ ಆನಂದದ ಮೂಲ ಸೆಲೆ. ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಂಬುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ನೆಲೆ. ಕುವೆಂಪು ರಸಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಕಾದಂಬರಿಕಾರರಾಗಿ ಅವರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಕೀರ್ತಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿನ ರಸ–ಧ್ವನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯ ಅಂತಃಸತ್ವವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ ಕಾದಂಬರಿಯೊಂದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿನ ದುಗುಡುಗಳ ಮರೆತು ಉಲ್ಲಾಸದಲ್ಲಿ ಮೈ ಮರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರಹಗಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಿರುವಂತೆ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಲೀಲಾ, ಭರತನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉಪಸಂಪಾದಕ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪಂಡಿತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಮೂಲ ಸೆಲೆಯೇ ಆನಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಇಂಧನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತೀನಂಶ್ರೀ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಾವ್ಯ ಗಾಯತ್ರಿ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು. ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಈ ಶಬ್ಧಗಳ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಆದಿ ಕಾವ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆಯ ಆದಿ ಗ್ರಂಥವೂ ಹೌದು. ರಾಮಾಯಣವು ಅದರ ನಂತರ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಆಧಾರ. ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ಎರಡೂ ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಂತೆ. ಕಣ್ಣು ಎರಡಾದರೂ ನೋಟ ಒಂದೇ. ರಸ–ಧ್ವನಿಯ ಔಚಿತ್ಯ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹರಳುಗಟ್ಟಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ವಿದ್ವಾಂಸ ಧೀಮಂತ್ ಎಸ್.ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಗೋಷ್ಠಿಯ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260510-42-1202351830</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>