ಸಿದ್ದಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಡಗೋಡಿನ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹೆಗ್ಗರಣಿಯ ವೀರಮಾರುತಿ ಕದಂಬೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಮಾರುತಿ ಪ್ರತಾಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು.

ಬಲರಾಮನಾಗಿ ನಾಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ ಭಟ್, ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ನಿರಂಜನ ಜಾಗನಹಳ್ಳಿ, ಮಾರುತಿಯಾಗಿ ಜನಾರ್ಧನ ಹೊನ್ನಾವರ, ಸತ್ಯಭಾಮೆಯಾಗಿ ಪುನೀತ ಅಂಕೋಲಾ, ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಹಾಗೂ ವಿಜಯನಾಗಿ ರಮೇಶ ಆಡುಕಟ್ಟಾ, ನಾರದನಾಗಿ ಬಾಬು ಕಾಳೇನಳ್ಳಿ, ಸಖಿಯಾಗಿ ಶಿವು ಶಿರಳಗಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.

ನಂತರ ಏರ್ಪಟ್ಟ ತಾರಕಾಸುರ ವಧೆ ಆಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತಾರಕಾಸುರನಾಗಿ ರಘುಪತಿ ನಾಯ್ಕ ಹೆಗ್ಗರಣಿ, ದೇವೇಂದ್ರನಾಗಿ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ತೆಪ್ಪಗಿ. ಷಣ್ಮುಖನಾಗಿ ಜನಾರ್ಧನ್ ಎಸ್, ಮನ್ಮಥನಾಗಿ ಮಾರ್ಷಲ್ ಮೂರೂರ್, ರತಿಯಾಗಿ ಶಿವು ಶಿರಳಗಿ, ಈಶ್ವರನಾಗಿ ರಾಜು ನಿಡಗೋಡ್ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.

ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಮರಾಠಿ - ಶಶಾಂಕ ಬೋಡೆ ಭಾಗವತರಾಗಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ ಮದ್ದಳೆ ವಾದಕರಾಗಿ, ಮಂಜೆಯ ಜೈನ್ ಚೆಂಡೆವಾದಕರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದರು.