‘ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಪದಬಳಕೆ ಸಲ್ಲದು’

ಸಿಂದಗಿ: 'ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಜನರ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ಯುವ ಜನತೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಪದ ಬಳಕೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ' ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಶೇಖರ ಕೂಚಬಾಳ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಓಂ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಜನ್ 12ರ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ರಕ್ಷಿತಾಶೆಟ್ಟಿ, ಜಾನಪದ ಗಾಯಕ ಮಾಳು ನಿಪನಾಳ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಜಾನಪದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಸಭ್ಯ ಹಾಡುಗಳು ವಿಜ್ರಂಭಿಸುತ್ತಿವೆ ಇದರಿಂದ ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕದ ಘನತೆ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ಮೌಲಾಲಿ ಆಲಗೂರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕನ್ನಡ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಅತ್ಯಂತ ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಹೊಂದಿದ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಬಳಸಿ, ಆಶ್ಲೀಲತೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳ ಗೌರವ ಕಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಖೇದಕರ ಸಂಗತಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ರಕ್ಷಿತಾಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾಳು ನಿಪನಾಳ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾದು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರಾಜಶೇಖರ ಕೂಚಬಾಳ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಬುದ್ಧನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>