ಹಗುರ ಉಡುಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯ ಕೊಡುಗೆ

ಈಗ ವಸಂತ ಋತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಕಾವು ಏರಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಗುರ ಎನಿಸುವ ಉಡುಗೆಗಳು ಈ ಋತುವಿಗೆ ಸರಿ ಎನಿಸಿದರೂ, ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಹೊಂದುವ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ, ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿರು ಬೇಸಿಗೆಗೆ ತಿಳಿನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಆಕರ್ಷಕ ಎನಿಸಿದರೂ ಅವಷ್ಟೇ ಈಗ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಪಿಸ್ತಾ ಹಸಿರು, ತಿಳಿ ಹಳದಿ ತುಪ್ಪದ ಬಣ್ಣದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ನೋಡಲು ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕ ಎನಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಬಣ್ಣಗಳು ಹೀಗಿವೆ:</p>.<p>ಪಿಸ್ತಾ ಹಸಿರು: ಈ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಬಣ್ಣ ನೋಡಿದಾಕ್ಷಣ ಶಾಂತ ಭಾವವನ್ನು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಾಮದಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸಂಯಮ ಶೈಲಿಯ ಬಣ್ಣ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಪಿಸ್ತಾ ಹಸಿರಿನ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ಸುಗಳು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ಜಮ್ ಸೂಟ್ಗಳು ಭಾರತೀಯರ ಚರ್ಮದ ಟೋನ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಕಾಟನ್ಕ್ಯಾಂಡಿ ಪಿಂಕ್: ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಟುಟು ಸ್ಕರ್ಟ್ಗಳು ಝೆನ್ ಜೀಗಳಮನಸ್ಸನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಗೆದ್ದಿವೆ. ಫ್ಯೂಷನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ, ಚಂದವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದರೆ ಕಾಟನ್ಕ್ಯಾಂಡಿ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇಅಲ್ಲದೆ ಈ ಬಿರುಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ನ ಜತೆಗೆ ಹಿತವಾದ ಅನುಭವವನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಐಸ್ ಬ್ಲೂ: ಚಳಿಗಾಲವೇನೋ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಐಸ್ ಬ್ಲೂ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಚಳಿಗಾಲವನ್ನು ನೆನೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು, ಬೇಸಿಗೆಯ ಧಗೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಬ್ಲೂಮ್: ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಡ್ ಹೂಗಳು ಅರಳುತ್ತವೆ. ಈ ಹೂವು ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೂಗಳ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟೂ ನೀವು ಬೇಸಿಗೆಯ ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದಂತೆಯೇ!