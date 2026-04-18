ದುಂದುಮೆ ಪದದ ದುಂದುಭಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗುತ್ತೇದಾರ

ಅಶೋಕ ಸಾಲವಾಡಗಿ

ಸುರಪುರ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ 2025 - 26ನೇ ಸಾಲಿನ 'ಜಾನಪದ ಶ್ರೀ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸುರಪುರದ ಖ್ಯಾತ ದುಂದುಮೆ ಹಾಡುಗಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗುತ್ತೇದಾರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ₹ 5 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅರಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಹಾಡು ಜನ ಜನಿತವಾಗಿದೆ. 1975ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವರ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಪಾರಪ್ಪ ಗುತ್ತೇದಾರ ಸುರಪುರದ ರಮಣಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಈ ಹಾಡು ಹಾಡುವಾಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಅಸುನೀಗಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಹುತಾತ್ಮರೆಂದೇ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗುತ್ತೇದಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಸವಾಲು – ಜವಾಬು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಚರಣ ಒಬ್ಬರು ಹಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚರಣ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಚರಣದ ನಂತರ 'ದುಂದುಮೆ ಎಂದೆಂದು ಪಾಡಿರೆ ಜಾಣರೆ ದುಂದುಮೆ ಬಸವಂತಾನೇ ಒಬ್ಬ' ಎಂದು ಹಿಮ್ಮೇಳ ಸಾತ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 'ಹೌದು' ಎಂದು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಲಗೆ, ದಮಡಿ ಸದ್ದಿನ ಜೋರು ಮುದ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹಾಡಿನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಡುವಾಗಿನ ಹಾವ, ಭಾವ, ರೋಷಾವೇಶ ಜನರ ಕೂದಲು ನಿಮಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗುತ್ತೇದಾರ ತಾವೇ ಹಾಡಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. 82ರ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ಕುಂದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು: 2023 ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಾಡು ಕೇಳಿ ಭೇಷ್ ಎಂದಿದ್ದರು. ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮ, 2018ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 2020ರಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ, 2022ರಲ್ಲಿ ಗದಗಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆ.ಆರ್.ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಝೋನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರ್ ತಂಜಾವೂರ್ ಅವರು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು: ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ದೆಹಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸುರಪುರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ನಾಲ್ವಡಿ ರಾಜಾ ವೆಂಕಟಪ್ಪನಾಯಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕೆ.ಆರ್.ಲಿಂಗಪ್ಪ ಜಾನಪದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ನಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಸರದಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗುತ್ತೇದಾರ. ಈಗ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವರ ಮುಡಿಗೇರಿದೆ.