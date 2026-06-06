ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವಿರೋದೆ ಹೀಗೆ!

<p><em>ಸಂಯುಕ್ತಾ ಪುಲಿಗಲ್</em></p>.<p>ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ಅಮ್ಮ ಕೊಡಿಸಿದ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಲಿಸಲು ಏನೋ ಹುರುಪು. ನನಗೆ ಒಪ್ಪುವ ಹೊಲಿಗೆಯ ಬಗೆಯನ್ನು ನಾನು ಉತ್ಸುಕಳಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ‘ಒಂದು ಲಂಗ ಹೊಲಿದು ಲಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಗಿದು ಕಟ್ಟಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಸೊಂಟ ದೊಡ್ಡದಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದ ಆ ಟೈಲರ್ ಮುಖ ಈಗ ಮರೆತಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಮಾತು, ದನಿ, ಒಳದನಿ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಬೆನ್ನಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಬ್ಯಾಗಿನೊಂದಿಗೆ, ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ಸೇರಿ ನುಸುಳಿಕೊಂಡು ಒಳ ಹೋಗುವಾಗ ‘ಯಾವ ಅಕ್ಕಿ ತಿಂತಾರೊ’ ಎಂಬ ಮುಸಿನಗೆಯ ಕುಹಕ. ಪರಿಚಿತರು ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ದಯೆಯಿಟ್ಟು ‘ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದೀಯ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀಯ’ ಎಂದು ಕೈಂಕರ್ಯ ತೋರುವುದು, ನಡೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರ ಹುಸಿನಗೆ, ಗುಸುಗುಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭವೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭೂತಕಾಲದ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಇಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸುಳಿವ ಗಾಳಿಯೇ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಳೆದು, ನಾನೂ ಬೆಳೆದು, ಈಗ ಕಿವಿಯು ಗೋರ್ಕಲ್ಲಾಗಿ, ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪದ-ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಆಗಿಸಿ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾದ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಅಗಣ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಾಳದಲ್ಲಿ ನಮಗೇ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ಗಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆ ಗಾಯ ಆರಿಹೋದರೂ ಅದರ ಗುರುತು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಖರವಾಗಿ ಉಳಿದುಬಿಡು ತ್ತದೆ. ಅದು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೂ ಮೌನವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಹೇಳುವಂತೆ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದೇಪದೇ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ‘ನಾನು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಆಳವಾಗಿ ನಾಟುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೇ ಕಸಿವಿಸಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಅರಳದೆ, ಮುಳ್ಳುಗಳು ರಾಚಿಕೊಂಡು ಒರಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡಿ ನೋಡುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫೋಟೊ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತೊಡಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇದು ಒಂದು ‘ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್’ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿ, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಎಲ್ಲದರಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಖಿನ್ನತೆ, ಆತಂಕ, ಏಕಾಂತ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನುರೆಕ್ಸಿಯಾ ನರ್ವೋಸಾ, ಬುಲಿಮಿಯಾದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ದಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವಕಾಶಗಳು ಕೈಗೆ ಬಂದರೂ ಬೇಡ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೂ ಹೊರಬರಲು ಭಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹ ಬೇಕೆನಿಸಿದರೂ ತಿರಸ್ಕಾರ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ‘ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬಾಡಿ’ ಎಂಬ ಸಮಾಜದ ಸಿದ್ಧ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವ ಹಲವರ ಕಥೆ.</p>.<p>ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಯಾಗಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಈ ಬಾರಿಯ ‘ಕಾನ್’ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಕೆಂಪುಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಗ ಜಗತ್ತು ಆಕೆಯ ದೇಹತೂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಡುನುಡಿಯಿತು. ಐವತ್ತು ದಾಟಿದ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲೂ ಶಿಲಾಬಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಚಪಲವು ನಮ್ಮ ವಿಕೃತಿಯನ್ನೇ ತೋರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ದೇಹತೂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತಾರೆಯರೇ ಆದ ರಕ್ಷಿತಾ, ನೀತು ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್, ಸುದೀಪ್ ಪುತ್ರಿ ಸಾನ್ವಿ ಮುಂತಾದವರ ದೇಹಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಮುಕ್ಕಿರುವುದನ್ನು ನಾವೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಬರೀ ತೋರವಾಗಿ ಇರುವವರ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ‘ವಸ್ತು’ವನ್ನಾಗಿಸಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೊಂಕು ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ‘ಮಿನುಗುತಾರೆ’ ಕಲ್ಪನಾಗೆ ಕತ್ತು ಉದ್ದವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ನಟನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಸೋನಂ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ತೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಮೈಬಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಇವರೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಹಿಳೆಯರು. ಆದರೂ ಸಮಾಜ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಿತು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಔಷಧಿಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ ತಂದುಕೊಂಡಿರುವುದೂ ಉಂಟು.</p>.<p>ಹೀಗೆ ‘ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್’ ಅನ್ನುವ ಮನೋವ್ಯಾಧಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬೇರೂರಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ ‘ಡುಮ್ಮಡುಮ್ಮಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್, ಡೋರ್ ನಂಬರ್ 88’ ಎಂದು ಆಡದ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿಬಿಡಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತಾಗಲೂ ಅವರ ದೈಹಿಕ ರೂಪವು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ‘ಅವಳು ಸತ್ತುಹೋದಳಂತೆ, ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಳು’!</p>.<p>ಸಮಾಜದ ಇಂತಹ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಹಲಕೆಲವು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಶಾದಾಯಕ ಆಗಿಸುವಂತಿವೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿದ್ದು ಏನು ಗೊತ್ತೇ? ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ತಲೆಬಾಗದೆ, ತನ್ನ ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಳುಕದೆ ಧೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಧೈರ್ಯ. ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯ.</p>.<p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ನಿಖರತೆ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಎಲ್ಲರೂ ದಂಗಾಗುವಂತೆ ಇತ್ತು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ, ನಿವೇದಿತಾ ಅವರಂತೆ ನಮ್ಮ ನಿಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ನಿಂದನೆಗಳೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವು ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳಷ್ಟೆ. ಇಂತಹ ಹಲವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಫೇಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲುಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಖ ಮರೆಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ವಿಕೃತಿಯನ್ನು ಕಕ್ಕುವ ಅಥವಾ ಮುಖೇನ ನಿಂದಿಸಿ, ಹಂಗಿಸಿ ಸುಖಿಸುವ ಜನ ಮಾತ್ರ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ದೇಹದ ಆಕಾರ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ನಿಜ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಬಹುಪಾಲು ಆನುವಂಶಿಕ ಕೊಡುಗೆ. ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಬಂದ ಆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬರೀ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸರಳವಲ್ಲ. ದೈಹಿಕ ಮಿತಿಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳು, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಏರಿಳಿತ–ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಡುವೆ ನಿಂತು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಇದು ನಾವು ಊಹಿಸಿದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ‘ಇರಬೇಕು ಇರುವಂತೆ ತೊರೆದು ಸಾವಿರ ಚಿಂತೆ, ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಹಗುರಾದ ಮುಗಿಲಿನಂತೆ...’ ಎಂಬ ಕವಿವಾಣಿಯಂತೆ ಬದುಕುವುದು ಲೇಸು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-51-762917818</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>