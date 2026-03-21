ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಆಂಧ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ.. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

ಒಂದೇ ಶೈಲಿಯ ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ತಿಂದು ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿ ನೀಡುವ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಈ ಆಂಧ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಹುಬೇಗನೆ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

* ಚಿಕನ್ – ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ 
* ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ
* ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಜೀರಿಗೆ,(ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು)

* ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ–2
* ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ– ಕಾಲು ಚಮಚ
* ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ – 1 ರಿಂದ 2 ಚಮಚ
* ಉಪ್ಪು – ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
* ಟೊಮೊಟೊ ಪೇಸ್ಟ್– 1 ಕಪ್
* ಮೊಸರು– ಅರ್ಧ ಕಪ್
* ಕತ್ತರಿಸಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಈರುಳ್ಳಿ– 1 ಕಪ್
* ಖಾರದ ಪುಡಿ–1ರಿಂದ 2 ಚಮಚ
* ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ– 1 ಚಮಚ
* ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿಕಾಯಿ– 1ರಿಂದ2
* ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ– 1ರಿಂದ 2 ಚಮಚ
* ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು

* ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ– 1 ಚಮಚ

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಬಾಣಲೆಗೆ ಒಂದು 1ರಿಂದ 2 ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಈರುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ತೊಳೆದುಕೊಂಡ ಚಿಕನ್ ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 

ಚಿಕನ್ ಬೇಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಸರು, ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. 

ಚಿಕನ್ ಬೆಂದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಮೊಸರು, ಈರುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.. ಇಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ..

ರೊಟ್ಟಿ, ಅನ್ನ, ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ಆಂಧ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ…