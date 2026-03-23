‘ಧುರಂಧರ್ 2’ ವಿಶೇಷ: ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ದೂಧ್ ಸೋಡಾ ಪಾನೀಯ ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾನೀಯ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ದೂಧ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅದುವೇ ಜನಪ್ರಿಯ ದೂಧ್ ಸೋಡಾ.</p><p>ಈ ದೂಧ್ ಸೋಡಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾದಗಿದೆ. ಲಾಹೋರ್ ಮತ್ತು ಕರಾಚಿಯಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ನೆಚ್ಚಿನ ಪಾನೀಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ದೂಧ್ ಸೋಡಾವನ್ನು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ತಿಳಿಯೋಣ.</p><p><strong>ದೂಧ್ ಸೋಡಾ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು:</strong></p><p>ಕೋಲ್ಡ್ ಸೋಡಾ, ಹಾಲು, ನಿಂಬೆ ರಸ, ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳು, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳು</p><p><strong>ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:</strong></p><p>ಮೊದಲು ಒಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಕಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು, ಹುರಿದ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಬೇರಸಿ. ಬಳಿಕ 4ರಿಂದ 5 ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳು, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ತಣ್ಣನೆಯ ಸೋಡಾವನ್ನು ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ರುಚಿ ಬರಲು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಸಿರಪ್, ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈಗ ತಂಪಾದ ದೂಧ್ ಸೋಡಾ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ. </p><p>ದೂಧ್ ಸೋಡಾ ಕೇವಲ ಪಾನೀಯವಲ್ಲ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರವೂ ಆಗಿದೆ. ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆಯ ಅಂಶವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸೋಡಾ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಧುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಸೋಡಾ ಮನೆಮಾತಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹೊಸದಾದ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ದೂಧ್ ಸೋಡಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.