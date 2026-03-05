ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್; ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿ

<p>ಬಹುತೇಕ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಬಳಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಅನೇಕರು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಾಗುವ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ತಿಂಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಬುತ್ತಿಯ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. </p><p>ಟೊಮೆಟೊ ಬಳಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.<br><br><strong>ಟೊಮೆಟೊಬಾತ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಾಗ್ರಿಗಳು</strong><br>ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಟೊಮೆಟೊ–2 ರಿಂದ 3<br>ಅಕ್ಕಿ – 1 ಲೋಟ<br>ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು – ಅರ್ಧ ಕಪ್<br>ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಈರುಳ್ಳಿ– 1 ರಿಂದ 2<br>ಪುದೀನಾ ಸೊಪ್ಪು– ಅರ್ಧ ಕಪ್<br>ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ – 1 ರಿಂದ 2 ಚಮಚ<br>ಖಾರದ ಪುಡಿ– 1ರಿಂದ 2 ಚಮಚ<br>ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ– ಅರ್ಧ ಚಮಚ<br>ಉಪ್ಪು – ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು<br>ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ– ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು<br>ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ – ಅರ್ಧ ಚಮಚ</p><p>ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ– 4ರಿಂದ5 ಚಮಚ</p><p>ಸಾಸಿವೆ– ಕಾಲು ಚಮಚ</p><p>ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ– 1 ಕಪ್</p><p><strong>ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ</strong></p><p>ಮೊದಲು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಾಸಿವೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಚಕ್ಕೆ , ಲವಂಗ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಪುದೀನಾ ಸೊಪ್ಪು, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ 3 ಲೋಟ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ತೊಳೆದುಕೊಂಡ ಅಕ್ಕಿ, ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ.. </p><p>ಮಸಾಲೆ ಜೊತೆ ಅಕ್ಕಿಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಂದು ನೀರು ಇಂಗಿದ ಬಳಿಕ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತದೆ.</p>