ಮಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ

ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವು ಸೇರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಣ್ಣು–ತರಕಾರಿಗೂ ರಾಸಯನಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

*ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣಿನ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತವೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶ ಬಳಸಿ ಮಾಗಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತವೆ.

*ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಕೃತಕವಾಗಿ ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣು ಗಾಢ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

*ರಾಸಯನಿಕ ಅಂಶದಿಂದ ಹಣ್ಣಾದ ಮಾವು ಕೆಲವು ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಮೆತ್ತಗೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.

*ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿಹಿ ಜೊತೆಗೆ ಘಮಘಮಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಕೃತಕವಾಗಿ ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣು ನಾಲಿಗೆಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸಿಹಿ ರುಚಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.