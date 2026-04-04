ರಾಸಾಯನಿಕ ಪುಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸದೇ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..

ಅನೇಕರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ನಾವಿಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪುಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸದೇ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರುಚಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ.?

ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು

*ಚಿಕನ್ – ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ
*ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಈರುಳ್ಳಿ 1 ರಿಂದ 2
*ಟೊಮೊಟೊ ಪೇಸ್ಟ್ – ಅರ್ಧ ಕಪ್ 
*ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್
*ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ– ಅರ್ಧ ಚಮಚ
*ಒಣ ಮೆಣಸು– 10ರಿಂದ 15
*ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ (ಗರಂ ಮಸಾಲ)– ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
*ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ 
*ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ –1 ರಿಂದ 2 ಚಮಚ
*ಜೀರಿಗೆ– ಅರ್ಧ ಚಮಚ
*ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು
*ಪುದೀನಾ ಸೊಪ್ಪು– ಒಂದೆರಡು ಎಲೆ
*ಉಪ್ಪು – ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು

*ನಿಂಬೆ ರಸ– 1 ಚಮಚ

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಒಂದು ಬಾಣಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ 3ರಿಂದ 4 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕಾಯಲು ಇಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡ ಚಿಕನ್ ಹಾಗೂ ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ 1ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ.

ಅದು ಬೇಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ…

ಒಂದು ತವ ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿ ಹಂಚು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಯಲು ಇಡಿ.. ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ, ಧನಿಯಾ, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಬಿಸಿ ಆರಿದ ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಪುದೀನಾ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಈಗ, ಚಿಕನ್ ಬೆಂದು ನೀರು ಇಂಗಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಮಸಾಲ ಹಾಗೂ ನಿಂಬೆ ರಸ ಸೇರಿಸಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ.. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ..

ರೊಟ್ಟಿ, ಅನ್ನ, ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ಘಮಘಮಿಸುವ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ..