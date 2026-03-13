ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಆರೋಗ್ಯಕರ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌ ಬೇಕಿಲ್ಲ

<p>ಗೃಹಬಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುಟುಂಬ ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅನಿಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಸದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಬಲು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶೈಲಿಯ ಚಿಕನ್ ಶವರ್ಮಾ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿ.ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್; ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿ.<p><strong>ಫ್ರೂಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್</strong></p><p><strong>ಸಾಮಗ್ರಿ: </strong>ಸ್ವೀಟ್ ಬ್ರೆಡ್, ಹೆಚ್ಚಿದ ಪೈನಾಪಲ್, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣು, ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ, ನೀರು ಕ್ರೀಮ್. </p><p><strong>ವಿಧಾನ:</strong> ಒಂದೂವರೆ ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ. ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿಡಿ. ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಗಳಿಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸಿ. ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಪದರ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಕ್ರೀಮ್ ಹರಡಿ. ಇದರಮೇಲೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಚೂರುಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಉದುರಿಸಿ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಇಡಿ. ಈಗ ಫ್ರೂಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.</p>.<p><strong>ಮಂಡಕ್ಕಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್</strong></p><p><strong>ಸಾಮಗ್ರಿ:</strong> ಮಂಡಕ್ಕಿ (ಪುರಿ), ಬ್ರೆಡ್ ತುಂಡುಗಳು, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಲಿಂಬೆ ರಸ, ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿ, ಉಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಸೇವ್, ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳು, ಹಸಿಮೆಣಸು.</p><p><strong>ವಿಧಾನ: </strong>ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು, ನೀರು ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸುತ್ತು ತಿರುಗಿಸಿ. ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಮಂಡಕ್ಕಿಯನ್ನು (ಪುರಿ) ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸೇರಿಸಿ. ಲಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೇವ್ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಒಂದೆಡೆ ಇಡಿ. ಬ್ರೆಡ್ ತುಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಸವರಿ. ಈ ಚಟ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಪುರಿಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೆಡ್ ತುಂಡನ್ನು ಇರಿಸಿದರೆ ಮುಗಿಯಿತು.</p>.<p><strong>ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್</strong></p><p><strong>ಸಾಮಗ್ರಿ:</strong> ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಬ್ರೆಡ್ ತುಂಡು, ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಚೀಸ್, ಬೆಣ್ಣೆ, ಉಪ್ಪು, ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ.</p><p><strong>ವಿಧಾನ: </strong>ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಬ್ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಸವರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಚೀಸ್ ಹಾಕಿ ಸೌತೆ ಕಾಯಿ ಹಾಕಿ, ಕರಿ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು, ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೆಡ್ ನಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಿ. ತವಾಕ್ಕೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಸವರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಇಟ್ಟು ಎರಡೂ ಬದಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.</p>.<p><strong>ಕಲರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್</strong></p><p><strong>ಸಾಮಗ್ರಿ: </strong>ಬ್ರೆಡ್, ಪುದೀನ ಚಟ್ನಿ, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೂಟ್ ಜಾಮ್, ಬೆಣ್ಣೆ.</p><p><strong>ವಿಧಾನ: </strong>ಮೊದಲು<strong> </strong>3 ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ. ಮತ್ತೆ 3 ಸ್ಲೈಲ್ಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಪುದೀನ ಚಟ್ನಿ ಹಾಕಿ, ಮಿಕ್ಕ 3 ಸ್ಲೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಿಶ್ರಿತ ಫ್ರುಟ್ಸ್ ಜಾಮ್ ಹಚ್ಚಿ ನಂತರ ಪುದೀನ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ ಸ್ಲೈಲ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಜಾಮ್ ಹಾಗೂ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದ ಸ್ಲೈಲ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಬ್ರೆಡ್ನ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಈಗ ಕಲರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.</p>.<p><strong>ಮೊಳಕೆ ಸಲಾಡ್</strong> </p><p><strong>ಸಾಮಗ್ರಿ:</strong> ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹೆಸರುಕಾಳು, ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ನಿಂಬೆ ರಸ, ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು.</p><p><strong>ವಿಧಾನ:</strong> ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹೆಸರುಕಾಳನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಿದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಮೆಣಸು ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾ, ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಿಂಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ಸಿದ್ಧವಾದ ಸಲಾಡ್ಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸೇವ್ ಹಾಕಿ. ಈಗ ಮೊಳಕೆ ಸಲಾಡ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>