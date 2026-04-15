ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಭ್ಯ, ಸಕ್ಕರೆ ರಹಿತ ಕುಕೀಸ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಐಟಿಸಿ ಫುಡ್ಸ್' ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 'ಸಕ್ಕರೆ ರಹಿತ' ಕುಕೀಸ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆಯ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕತ್/ಕುಕೀಸ್ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಲವರಿಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಬಿಸ್ಕತ್ ತಿನ್ನಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದುಂಟು.

ಪ್ರತಿದಿನದ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿಯೇ ಐಟಿಸಿ ಫುಡ್ಸ್ ಈ ಹೊಸ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕುಕೀಸ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಬಳಸದಿದ್ದರೂ ಕುಕೀಸ್ನ ನೈಜ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಎರಡು ಸ್ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ

ಸನ್ಫೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಲೈಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ರಹಿತ ಕುಕೀಸ್ಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.

* ಚೊಕೊ ನಟ್ಸ್ ಕುಕೀಸ್

* ಹೇಜಲ್ನಟ್ ಮತ್ತು ಓಟ್ಸ್ ಕುಕೀಸ್

ಈ ಎರಡೂ ಕುಕೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭರಪೂರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದ್ದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್-ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, 'ಹೇಜಲ್ನಟ್ ಮತ್ತು ಓಟ್ಸ್' ಕುಕೀಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್-ರಹಿತ ಆಗಿರುವುದು ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂರಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ನ್ಯಾಕಿಂಗ್

ಈ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಐಟಿಸಿ ಲಿ.ನ (ಆಹಾರ ವಿಭಾಗ) ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೂರಜ್ ಕತೂರಿಯಾ, 'ಈ ಸಕ್ಕರೆ ರಹಿತ ಕುಕೀಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರ ಹಾಗೂ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಸ್ನ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಈ ಕುಕೀಸ್ಗಳು ಸಕ್ಕರೆ ರಹಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇವುಗಳ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ನ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ' ಎಂದು ಐಟಿಸಿ ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಶಂತನು ದಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುಕೀಸ್ಗಳ ತಾಜಾತನ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಾಪಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಇವುಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಬಳಸುವ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 100 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಈ ಕುಕೀಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಬೆಲೆ 100 ರೂ. ಇದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಗಳಾದ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್, ಜೆಪ್ಟೋ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ. ಶಂತನು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.