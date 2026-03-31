ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತಂಪು ನೀಡುವ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಲಸ್ಸಿ: ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..

<p>ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಗೊಜ್ಜು, ಉಪ್ಪಿನ ಕಾಯಿ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸಾಂಬಾರ್ ಸೇರಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ನಾವಿಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಲಸ್ಸಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.</p><p><em><strong>ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಲಸ್ಸಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು</strong></em><br>ಮೊಸರು – 1 ಕಪ್<br>ಸಕ್ಕರೆ– 1ರಿಂದ 2 ಚಮಚ<br>ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಹೋಳು – 1 ರಿಂದ 2 ಕಪ್</p><p>ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು – ಅರ್ಧ ಕಪ್</p><p>ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ – 1 ಚಮಚ</p>.<p><em><strong>ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:</strong></em> ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಹೋಳುಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಣಹಣ್ಣುಗಳು, ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಹಾಕಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ.</p><p>ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ಘಮ ಘಮಿಸುವ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಲಸ್ಸಿ..</p>