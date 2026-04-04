ರಸಾಸ್ವಾದ: ವ್ಹಾವ್‌.. ಮಾವು ಸವಿಯೋಣ ನಾವು

ಮಾವು... ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ದೊಡ್ಡ ವರಿರಲಿ, ಚಿಕ್ಕವರಿರಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಹೋಳು ಬಾಯಿಗಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಲಾಲಾರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅರಳುತ್ತವೆ. ಈಚು ಕಾಯಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಳಿತ ಹಣ್ಣಿನವರೆಗೂ ಭಿನ್ನ ರುಚಿಯನ್ನು ಆವಾಹಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಘಮಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾವು 'ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ'ನೇ ಸರಿ.

ಬೇಸಿಗೆಯ ಸುಡು ಬಿಸಿಲು ಅಡಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ದೇಹದ ದಾಹ ತಣಿಸಲು ಹಣ್ಣುಗಳ ಭರಾಟೆಯೂ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಕರಬೂಜ, ಅನಾನಸ್, ಕಿತ್ತಳೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೀರಿನಂಶವನ್ನೇ ಮೈದುಂಬಿಕೊಂಡು ದೇಹವನ್ನೂ ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಹವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮಾವಿನ ಆಧಿಪತ್ಯ ಶುರು.

ಮಾವಿನಲ್ಲಿ ಖಾದ್ಯಗಳ ವೈವಿಧ್ಯವೂ ಮೇಲ್ಮುಖವೇ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಚು ಕಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಖಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯುವ ಮಾವು, ತರಹೇವಾರಿ ಖಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಮಾವು ವರ್ಷವಿಡೀ ಅಧಿಪತಿಯೇ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಜಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತದೆ. ಮಲೆನಾಡಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಮಿಡಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯದ್ದೇ ಸದ್ದು. ಉಪ್ಪಿನ ನೀರು ಖಾರದಲ್ಲಿ ಕಳಿತಷ್ಟೂ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚು.

ವರ್ಷದ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕೆಡದಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೇಕು. ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೂ ಹೋಳು ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ 'ತಂಗಳುಪೆಟ್ಟಿಗೆ' ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಾಜಾ ಆಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಫ್ರಿಜ್ನ ಸಾಂಗತ್ಯ ಬಯಸುತ್ತದೆ.ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಗೊಜ್ಜು, ತೊಕ್ಕು, ಸಾಸಿವೆ, ತಂಬುಳಿ, ರಸಂ, ಪಾನಕ, ಸಾಲಡ್, ರಸಾಯನ, ಸೀಕರಣೆ, ಚಟ್ನಿ, ಹಲ್ವಾ, ದೋಸೆ, ಮಾವಿನ ಗುಳಂಬಾ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬಹು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಖಾಯಂ ಖಾದ್ಯಗಳು. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಡಿಸರ್ಟ್, ಪುಡ್ಡಿಂಗ್ ಯುಗ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಆಧುನಿಕ ಅಮ್ಮಂದಿರ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆ ಮಾವಿನ ಮೇಲೆ ಢಾಳಾಗೇ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮಾವಿನಿಂದ ಕೇಕ್, ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್, ಡಿಸರ್ಟ್ಗಳೂ ಜನನ ಪಡೆದಿವೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಖಾದ್ಯಗಳ ರೆಸಿಪಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ...

ಮ್ಯಾಂಗೊ ಮಫಿನ್ಸ್

ಕೇಕ್ ಎಂದರೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುತ್ತದೆ. ಮಾಮೂಲಿ ಕೇಕ್ ತಿಂದು ಬೇಸರವೆನಿಸಿದರೆ, ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಪ್ ಕೇಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಏನೇನು ಬೇಕು?: ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಹಾಲು, ವಿನೆಗರ್ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆರಸ 1 ಟೀ ಚಮಚ, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು, 1/2 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ, ಕಾಲು ಕಪ್ ಬೆಣ್ಣೆ (ಕರಗಿಸಿದ್ದು), ಕಾಲು ಕಪ್ ಮೈದಾಹಿಟ್ಟು, 1/2 ಟೀ ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಕಾಲು ಕಪ್ ಹಾಲು, ಪೇಪರ್ ಕಪ್ಗಳು.

ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ: ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಟೀ ಚಮಚ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡಬೇಕು. ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಹಾಲಿನ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಕರಗಿದ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಮಾವಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ 8– 10 ನಿಮಿ