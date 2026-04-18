ಮೆಂತೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಮಸಾಲ: ರುಚಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ, ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಮಾರ್ಚ್–ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ, ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆಗೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸವಿಯುವುದೇ ಒಂದು ಹಬ್ಬ. ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಸವಿಯಬೇಕು ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಉಷ್ಣದಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಹಾಗೂ ರುಚಿಯಾದ ಅಡುಗೆಯ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗಾಗಿ. 

ಮೆಂತೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಮಸಾಲ

ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು :

1 ತೋತಾಪುರಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ 1 ಹುಳಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ 
4 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ 
1 ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ
2 ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯೆ 
2 ಚಮಚ ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ 
1 ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು 
ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು 
2 ಚಮಚ ಬೆಲ್ಲ 

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:

ಮಾವಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ತುರಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಬಾಣಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕಾದ ನಂತರ ಸಾಸಿವೆ, ಮೆಂತೆ ಹಾಕಿ. ಮೆಂತೆಯು ಹೊಂಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ನಂತರ ತುರಿದ ಮಾವಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೈಯಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿದ ನಂತರ ಉಪ್ಪು, ಬೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ, ಇಂಗು ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು.

ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಉರಿಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿ ಇಟ್ಟರೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಸವಿ ಸವಿಯಾದ ಮೆಂತೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಮಸಾಲಾ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ಚಪಾತಿ, ರೊಟ್ಟಿ, ದೋಸೆ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ರುಚಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ದಿನ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೂಡ ಸವಿಯಬಹುದು. ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ರೆಸಿಪಿ.