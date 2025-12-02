ಚುಮು ಚುಮು ಚಳಿಗೆ ಮಟನ್ ಸೂಪ್: ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿ

<p>ಚುಮು ಚುಮು ಚಳಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸೂಪ್ ಬೇಕು ಎಂದೆನಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಮಟನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸೂಪ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. </p>.ರೆಸಿಪಿ | ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ.ರೆಸಿಪಿ| ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ವಿಧಾನ.<p><strong>ಬೇಕಾದ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು:</strong> </p><ul><li><p>ಮಟನ್</p></li><li><p>ಈರುಳ್ಳಿ</p></li><li><p>ಟೊಮೆಟೊ</p></li><li><p>ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ</p></li><li><p>ಜೀರಿಗೆ</p></li><li><p>ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು</p></li><li><p>ಶುಂಠಿ</p></li><li><p>ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ </p></li><li><p>ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು</p></li><li><p>ಅರಿಸಿನ ಪುಡಿ</p></li><li><p>ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ</p></li><li><p>ತುಪ್ಪ</p></li><li><p>ಕರಿಬೇವು</p></li><li><p>ಉಪ್ಪು</p></li></ul><p>ಮೊದಲು ಶುದ್ದವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಬಾಣೆಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಿಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೇರಿಸಿ ಬೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದು ಪುಡಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.</p><p>ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಸೇರಿಸಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.</p><p>ಮಟನ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಮಧ್ಯಮ ಹುರಿಯಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹುರಿಯಿರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರಿಸಿನ ಪುಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.</p><p>ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಹಾಕಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 4 ರಿಂದ 5 ವಿಶಲ್ ಕೂಗಿಸಿ. ನಂತರ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆರೆದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ತಾಜಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಯಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಕುದಿಸಿದರೆ ಕಾರವಾದ ಮಟನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸೂಪ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>