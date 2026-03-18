ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶೇಷ ಪಾನಕ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಯುಗಾದಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭ. ಹೀಗಾಗಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಸಿಹಿ-ಕಹಿ ಎರಡನ್ನೂ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಜೀವನ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಸುಖದ ಸಿಹಿ ಹೂರಣವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಕಹಿಯಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎದುರಿಸುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಜೀವನ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಬೇವು-ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕಿದೆ.</p>.ಪೊಂಗಲ್ ಖಾದ್ಯ ತಯಾರಿಸಿ, ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ.ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿ ಈ ಐದು ವಿಶೇಷ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು.<p>ಈ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತರಹೇವಾರಿ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಮನೆಮಂದಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಳಿತು ಊಟ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು, ಯುಗಾದಿಯಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಪಾನಕವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಧ ವಿಧದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಪಾನಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಪಾನಕ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.</p>.<p><strong>ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು:</strong></p><p>ಬೇವಿನ ಹೂವು, ಹುರಿಗಡಲೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಉಪ್ಪು, ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ, ಖರ್ಜೂರ, ದಾಳಿಂಬೆ, ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ. </p><p><strong>ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:</strong></p><p>ಮೊದಲು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬೆಲ್ಲ, ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ, ತಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ, ಹುರಿಗಡಲೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಖರ್ಜೂರ, ದಾಳಿಂಬೆ, ಉಪ್ಪು, ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತಾಜಾ ಬೇವಿನ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾನಕಕ್ಕೆ ತಣ್ಣೀರು ಬೇರಸಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡಿ. ಇದು ದಿನವಿಡೀ ಪಾನಕ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>