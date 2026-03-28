ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ.. ಹಳ್ಳಿ ಶೈಲಿಯ ಮಟನ್ ಸಾರು

ಭಾನುವಾರ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಮಾಂಸಾಹಾರ ಪ್ರಿಯರು ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಮಾಂಸದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತೀ ಬಾರಿಯೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಂಸದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹಳ್ಳಿ ಶೈಲಿಯ ಮಟನ್ ಸಾರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ...</p><p><em><strong>ಹಳ್ಳಿ ಶೈಲಿಯ </strong></em><strong>ಮಟನ್ ಸಾರು</strong> <em><strong>ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು</strong></em></p><p>* ಮಟನ್ – ಅರ್ಧ ಕೆ.ಜಿ<br>* ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ<br>* ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ – 1 ರಿಂದ 2 ಕಪ್<br>* ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ – 2 ರಿಂದ 3<br>* ಉಪ್ಪು–ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು<br>* ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ– ಅರ್ಧ ಚಮಚ<br>* ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಪುದೀನಾ ಎಲೆ<br>* ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ– ಅರ್ಧ ಕಪ್<br>* ಕತ್ತರಿಸಿದ ಶುಂಠಿ– 5 ರಿಂದ 6</p><p>* ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ– 7 ರಿಂದ 8 ಎಸಳು<br> * ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ– ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು<br> * ಟೊಮೆಟೊ – 1<br> * ಖಾರದ ಪುಡಿ– 1 ರಿಂದ 2 ಚಮಚ<br> * ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ– 2 ರಿಂದ 3 ಚಮಚ<br><br><em><strong>ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: </strong>ಮೊದಲು</em> ಮಟನ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಳಿಯಲು ಇಡಿ. </p><p>ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 2 ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ 1ನಿಮಿಷ ಕಾಯಲು ಬಿಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ 1 ಕಪ್, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಸಿ ತಣ್ಣಾಗಾದ ಬಳಿಕ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. </p><p>ಬಳಿಕ ಅದೇ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ 1 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಮಟನ್ ಹಾಕಿ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ.. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಪುದೀನಾ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಟನ್ ನೀರು ಇಂಗಿ, ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ..</p><p>ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.</p><p>ಮಸಾಲೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಕಾಯಿತುರಿ, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಟೊಮೊಟೊ, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ ಸೇರಿಸಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. </p><p>ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿರುವ ಮಟನ್ಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಮಸಾಲೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ 5 ರಿಂದ10 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. </p><p>ಎಳೆ ಮಟನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ 3 ವಿಶಲ್, ಬಲಿತ ಮಟನ್ ಆದರೆ 6 ವಿಶಲ್ ಹಾಕಿಸಿದರೆ ಮಟನ್ ಹದವಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ, ಮಟನ್ ಸಾರು ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.. </p><p>ಅನ್ನ, ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ, ಘೀ ರೈಸ್ ಜೊತೆ ಹಳ್ಳಿ ಶೈಲಿಯ ಮಟನ್ ಸಾರು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ..