ವಿಶ್ವ ಇಡ್ಲಿ ದಿನಾಚರಣೆ: ಆಹಾ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ..

<p>ಹಬೆಯಾಡುವ ನವಿರಾದ ಇಡ್ಲಿ, ಅದರ ಹಿತವಾದ ಪರಿಮಳವು ಇಡ್ಲಿಪ್ರಿಯರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸದೇ ಇರದು. ಬಿಬಿಸಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಂತೆ, ವಿಶ್ವದ ಹತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಉಪಾಹಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ! ಅಂದ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 30 ‘ವಿಶ್ವ ಇಡ್ಲಿ ದಿನ’.</p><p>ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಇನಿಯವನ್ ಅವರು ಈ ದಿನಾಚರಣೆಯ ರೂವಾರಿ. ಮೂಲತಃ ಆಟೊ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದ ಇವರಿಗೆ, ದಿನನಿತ್ಯ ತಮ್ಮ ಆಟೊದ ಮೂಲಕ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಂದ್ರಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಬಳಿಕ ಸ್ವತಃ ಇಡ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಇನಿಯವನ್, ಬಗೆಬಗೆಯ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗುತ್ತಾ ಬಂದರು. ಸುಮಾರು 2,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವ ಅವರು, 2015ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ‘ವಿಶ್ವ ಇಡ್ಲಿ ದಿನಾಚರಣೆ’ ಈಗ ದಶಕ ದಾಟಿದೆ. ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ 124.8 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ ಇಡ್ಲಿಯು ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಇಡ್ಲಿ, ಕುಂಗ್ ಫೂ ಪಾಂಡಾ ಇಡ್ಲಿ, ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಸ್ಪೆಷನ್ ಇಡ್ಲಿಗಳೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.</p><p>ಸರ್ವಪ್ರಿಯ: ‘ಇಡ್ಲಿವಡಾ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿವಡಾ’ ಎಂಬ ಧ್ವನಿಗೆ ಮಾರುಹೋಗದವರಾರು? ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಪಥ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಮುಖ ತಿನಿಸು ಇಡ್ಲಿ. ಬೇಗ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರದು ಎಂಬುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಇಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದರೆ, 30 ಗ್ರಾಂನ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೊಹೈಡ್ರೇಟ್, ಫೈಬರ್, ಫ್ಯಾಟ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತವೆ. </p><p>ಇಡ್ಲಿಯು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯರ ಜನಪ್ರಿಯ ತಿನಿಸು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆಯಾದರೂ ಕ್ರಿ.ಶ. 10ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ‘ಚಕ್ರದತ್ತ ಸಂಹಿತಾ’ ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಆಯುರ್ವೇದದ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಡ್ಲಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಗುಣದ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ‘ಗೋಧಾಪದಿ’ ಎಂಬ ಗಿಡದ ಬೇರನ್ನು ಉದ್ದಿನೊಡನೆ ಅರೆದು ತಯಾರಿಸಿದ ಇಡ್ಲಿ ಸೇವನೆಯು ಆನೆಕಾಲು ರೋಗದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಕ್ರಿ.ಶ. 1025ರಲ್ಲಿ ಚಾವುಂಡರಾಯ ತನ್ನ ‘ಲೋಕೋಪಕಾರ’ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯನ್ನು ರುಬ್ಬಿ, ಮೆಣಸು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಇಂಗು ಸೇರಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ ಸಂಪಣ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ರಿ.ಶ. 1130ರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ‘ಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸ’ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 15ನೇ ಶತಮಾನದ ‘ಸೂಪಶಾಸ್ತ್ರ’ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲೂ ಇಡ್ಲಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿದೆ. ಈಗಂತೂ ತರಹೇವಾರಿ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ, ತರಕಾರಿ ಇಡ್ಲಿ, ಮಸಾಲ ಇಡ್ಲಿ, ಅವರೆಕಾಳು ಇಡ್ಲಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಇಡ್ಲಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ, ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಡ್ಲಿ, ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಇಡ್ಲಿ, ಮಧುಮೇಹ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮೆಂತ್ಯಸೊಪ್ಪಿನ ಇಡ್ಲಿ, ಪಾಲಕ್ ಇಡ್ಲಿ, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಇಡ್ಲಿ, ದಾಸವಾಳ ಹೂವಿನ ಇಡ್ಲಿ, ಓಟ್ಸ್ ಇಡ್ಲಿ, ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಬರೀ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಡುವ ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಇಡ್ಲಿ, ಹಲಸಿನಹಣ್ಣಿನ ಸಿಹಿ ಇಡ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಮೈಲಿ ಇಡ್ಲಿ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಇಡ್ಲಿಯಂತಹ ಬಗೆಬಗೆಯ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಜಿಹ್ವಾಚಾಪಲ್ಯ ತಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈಗಂತೂ ಬೇಕೆಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ.</p><p>ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುದುಗು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಡ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ನಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಚಾಕು, ಫೋರ್ಕ್ನಂತಹ ಅಡುಗೆಮನೆ ಆಯುಧಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ! ಮೆದುವಾದ ಇಡ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಉದ್ದನ್ನು 2:1 ಅಥವಾ 3:1ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಬೆಳ್ತಕ್ಕಿ, ಉದ್ದು, ಕುಸುಬಲಕ್ಕಿ, ಅವಲಕ್ಕಿ ಅಂತಹವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವರವರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದುಬಿಟ್ಟು, ಇಡ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ಸೋಡ, ಈಸ್ಟ್ನಂತಹವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಬುತ್ತಿ.</p><p>ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೈಸೂರಿನ ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಟೆರೇಸಿನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹರಡಿದ್ದರು. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಬೇಯಿಸಿ ಒಣಗಿಸಿದ್ದ ಅವು ಗೋಡೆಗೆ ಹೊಡೆದರೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಷ್ಟು ಒರಟಾಗಿದ್ದವು. ನಾನು ಕೇಳುವ ಮೊದಲೇ ‘ನಾನು ಬರುವ ವಾರ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಗೆ ಮಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ಇವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಈ ಒಣಗಿದ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಸ್ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತವೆ’ ಅಂದರು. ಹೇಗಿದೆ, ಸಾಗರದಾಚೆಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿಯ ಮಹಿಮೆ?!</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>