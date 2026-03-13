ಆರೋಗ್ಯಕರ ಋತುಚಕ್ರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ 5 ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

<p>ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ಜೀವನದ ವಿಜ್ಞಾನವೆಂದೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೋಗಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ, ಮಾಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವು ಅವರ ಪ್ರಜನನ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾಗಿದೆ.</p><p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಶಾರೀರಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಋತುಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಋತುಚಕ್ರದ ಅನಿಯಮಿತತೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದವು ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ ಮಾಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p>.ಋತುಚಕ್ರದ ಬಳಿಕ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.ಋತುಚಕ್ರ ರಜೆ ನೀತಿ | ಶೀಘ್ರ ನಿಯಮ: ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್.<p><strong>1. ಬೇಗ ಮಲಗಿ – ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ</strong></p><p>ನಿಯಮಿತ ನಿದ್ರೆ–ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಚಕ್ರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>2. ನಿಯಮಿತ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ</strong></p><p>ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಜಂಕ್ ಫುಡ್, ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಹಾಗೂ ಅನಿಯಮಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.</p><p><strong>3. ನಿಯಮಿತ ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ</strong></p><p>ಪ್ರತಿದಿನ ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮ, ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾಸಿಕ ಚಕ್ರದ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರಿ.</p><p><strong>4. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಪಾಲನೆ</strong></p><p>ಮಾಸಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನನಾಂಗಗಳು ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟಿನ ಕಪ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಬಿಸಿನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ.</p><p><strong>5. ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಬಳಕೆ</strong></p><p>ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು, ಜೀರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೆಂತ್ಯೆ ಕುದಿಸಿದ ನೀರು, ಹಿಂಗು, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮುಂತಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ದೇಹದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p><p>ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಪೋಷಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮಾಸಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಾಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. </p><p>(ಇದು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೀಡಿದ ಲೇಖನ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಲೇಖಕರೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ)\r\n\r</p>.<p><strong>(ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಅನಘಾ ಎಸ್. ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ. ಪ್ರಸುತಿ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ವಿಭಾಗ. ಎಸ್ಡಿಎಂ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಾಸನ, ಕರ್ನಾಟಕ)</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>