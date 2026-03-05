ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಒಂದು ಲೋಟ ABC ಜ್ಯೂಸ್: ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇದೊಂದೆ ರಾಮಬಾಣ, ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 12:37 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 12:37 IST
ಎಬಿಸಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಂದರೆ ಸೇಬು, ಬೀಟ್‌ರೂಟ್‌ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯ.

ಸೇಬು ಮತ್ತು ಬೀಟ್‌ರೂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬೀಟಾ- ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್‌ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಇದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಎಬಿಸಿ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಮೊದಲು ಸೇಬು, ಬೀಟ್‌ರೂಟ್‌, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ರುಬ್ಬಿದ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ‌ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇದು ಜ್ಯೂಸ್‌ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

