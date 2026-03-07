ಏನಿವರ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌? ನಟಿ ತಪಸ್ವಿನಿ ಪುಣಚ್ಚ ಸಂದರ್ಶನ

<p>ಸತ್ವಯುತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ತರಬಲ್ಲದು. ನಾವು ಏನು ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೋ ಅದರ ಒಟ್ಟು ಸಾರವೇ ನಳನಳಿಸುವ ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಕೂದಲು. ಹಾಗಾಗಿ, ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರೀಂ ಹಾಗೂ ಸೀರಂಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತಳಾಗಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳಿರುವ ಸತ್ವಭರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಊಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ಜತೆಗೆ ದ್ರವಾಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾರಿನಾಂಶ ಇದ್ದಷ್ಟೂ ದೇಹ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇನೆ. ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜ, ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾರ್ಮೋನ್ ವ್ಯತ್ಯಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿ. </p><p>ಕೆಲಸ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಒತ್ತಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ಕಪ್ಪು ವರ್ತುಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ, ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. </p><p>ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ವಿವರವಾದ ರಕ್ತಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ತಜ್ಞರು ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಡಯಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಲು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿತ್ಯವೂ ದೇಹ ಬೆವರುವಷ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನಂತೂ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯೊ, ಸ್ಟ್ರೆಂಥ್, ಲೆಗ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಜತೆಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹೊರಗೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮುನ್ನ, ಎಸ್ಪಿಎಫ್ ಇರುವ ಕೊರಿಯನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. </p><p>ಇನ್ನು ಕೂದಲ ಆರೈಕೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತೇನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ತೊಳೆಯುತ್ತೇನೆ.</p><p>ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಯೋಜನಾ<br>ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತ ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿ<br>ಕೊಳ್ಳುವ ಛಲ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವವರಿಗೂ ಖುಷಿಯನ್ನು ಹಂಚಿದರೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಚಂದ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ⇒v</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>