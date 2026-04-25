ದೆಹಲಿಯಂತೆ ಆದದ್ದೇಕೆ ‘ಉದ್ಯಾನನಗರಿ?’

<p>ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ‘ಉದ್ಯಾನನಗರಿ’ ಮತ್ತು ‘ನಿವೃತ್ತರ ಸ್ವರ್ಗ’ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಇಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಾತಾವರಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಳಿ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪಾದರಸದ ಮಟ್ಟವು ಎಂದಿಗೂ ಮಿತಿ ಮೀರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಈ ಉಷ್ಣ ವೈಪರೀತ್ಯವು ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಕಂಗಾಲಾಗಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸೆಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ.</p><p>ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 900 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚವು ‘ಎಲ್ ನಿನೋ’ ವಿದ್ಯಮಾನದಿಂದಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲಿ ದೂರದ ಸಮಭಾಜಕ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ‘ಅರ್ಬನ್ ಹೀಟ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್’ (ಯುಎಚ್ಐ) ಪರಿಣಾಮವು ಈಗ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಮಾಯವಾಗಿದೆ, ನಗರವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬೆಳೆದಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರವೂ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವಂತಹ ‘ಮೈಕ್ರೊಕ್ಲೈಮೇಟ್’ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊದಲು ಹೊಂದಿದ್ದ ರಾತ್ರಿಯ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತೊಡೆದಿದ್ದು, ನಗರವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉಷ್ಣದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ನಗರ ಪರಿಸರದ ತಾಪಮಾನವು ನಿರಂತರವಾಗಿ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಾಪಮಾನವು 36 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಲುಪಿದ್ದರೂ, ಅದು ಮೇ ತಿಂಗಳ ದೆಹಲಿಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ!</p><p><strong>ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮ: </strong>ಮಕ್ಕಳು ವಯಸ್ಕರಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಪರಿಸರದಿಂದ ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಬೆವರಿನ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೆವರಿನ ಮೂಲಕ ಶಾಖವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪುಗೊಳಿಸುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಶಾಖದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದಣಿವು ಅವರ ನರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.</p><p><strong>ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ:</strong> ಈ ಬಿಸಿಲಿನ ಧಗೆಯು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೃದಯವು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಲಿ: </strong>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹದ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಜನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಅಥವಾ ‘ಹೀಟ್ ವೇವ್’ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಗಮನವು ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದೇಹದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹವು ಮೊದಲ ತಾಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ</strong></p><p>ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗುವುದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಸಂಕೇತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ಆದರೆ, ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಪಾನೀಯಗಳು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆಯುಳ್ಳ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇವು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆಳೆದು ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಡೀಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬದಲಾಗಿ, ಓ.ಆರ್.ಎಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿದ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ.</p><p><strong>ಆಹಾರದ ಸುರಕ್ಷತೆ:</strong> ಇಂತಹ ಬಿಸಿ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವು ದಿನಗಳಲ್ಲಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಯಾರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸೇವಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಸಲಾಡ್ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಇವು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ನೀರು ಆಧಾರಿತ ಜಠರಗರುಳಿನ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.</p><p>ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4ರ ನಡುವೆ ಯು.ವಿ ಕಿರಣಗಳು ಮತ್ತು ಉಷ್ಣತೆಯ ಮಟ್ಟವು ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಪಡುವುದು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬರುವ ಮತ್ತು ನೆರಳಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎ.ಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೈಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಂಪು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.</p><p>ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕಾಗಿ ಮೂತ್ರವರ್ಧಕ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆದರೆ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ದೃಢತೆಯ ಮೇಲೆ ಸದಾ ನಿಗಾ ಇರಲಿ.</p><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಿತಕರವಾದ ಹವಾಮಾನವು ಇಂದು ಸುಡುವ ಮತ್ತು ಕಡು ಬೇಸಿಗೆಯ ವಾತಾವರಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗಿರುವುದು ನಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಅಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಈ ನಗರವು, ಇಂದು ಭೂಮಿಯ ಭೌತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಶಾರೀರಿಕ ಮಿತಿಗಳು ಸಂಧಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೊಸ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ 'ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್' ಬರೀ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಪುನರ್ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆಗಿದೆ.</p>. <p><strong>ಲೇಖಕ: ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್, ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು</strong></p> 