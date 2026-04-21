ನಾಟಿ ಮೊಟ್ಟೆ Vs ಫಾರಂ ಮೊಟ್ಟೆ: ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ?

ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಟಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಅಥವಾ ಫಾರಂ ಮೊಟ್ಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಎಂದು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮೊಟ್ಟೆ ಎಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಥವಾ ರುಚಿಕರವಾದದ್ದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಲೇಖನವು ನಿಮ್ಮ ಗೊಂದಲವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯು ತಿಳಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇರುತ್ತದೆ? ನಾಟಿ ಮತ್ತು ಫಾರಂ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ರುಚಿ, ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ನಾಟಿ ಮತ್ತು ಫಾರಂ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಣ್ಣವು ಅದರ ಪೋಷಕಾಂಶ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ತಪ್ಪು. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಣ್ಣವು ಕೋಳಿಯ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಜನ್ಯಗುಣಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಳಿಯ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಪರಿಸರವು ಬಣ್ಣದ ಛಾಯೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಮೂಲ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೋಳಿಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ D ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬಹುದು. ಒಮೆಗಾ 3 ಇರುವ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವ ಕೋಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತವೆ.

ನಾಟಿ Vs ಫಾರಂ ಮೊಟ್ಟೆ.. ಯಾವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ?

ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ನೋಡಲು ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಒಮೇಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬು ಆಮ್ಲಗಳು (ಕೋಳಿಯ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ), ವಿಟಮಿನ್ಗಳು: B2, B12, A, D, E, ಕಬ್ಬಿಣ, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಸೆಲೆನಿಯಂ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಲಿನ್, ಜೀಕ್ಸಾಂಥಿನ್ ಇರುತ್ತವೆ.

ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಭಾಗ (ಯೋಕ್) ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದರೆ, ಫಾರಂ ಭಾಗ ಶುದ್ಧ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸೇವನೆಯೂ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣುಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದಂತೆ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಟಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಫಾರಂ ಮೊಟ್ಟೆ ಎರಡೂ ಸಮಾನ ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಣ್ಣ ರುಚಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ?

ಕೆಲವರು ನಾಟಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ರುಚಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದರೂ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

• ಮೊಟ್ಟೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವವರು ತಿನ್ನಬಾರದು

• ಹೆಚ್ಚು ಹಳದಿ ಭಾಗ ತಿನ್ನುವುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು

• ಕಚ್ಚಾ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಇರುತ್ತದೆ.

• ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬುಇರುವ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಪ್ರಮಾಣ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ 1–2 ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ).

ಆ