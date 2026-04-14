ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಲೆ ಸುತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆ: ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ತಲೆ ಸುತ್ತುವ ಅನುವಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ..ಪೋಷಕರೇ ಗಮನಿಸಿ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹೀಗಿರಲಿ.<p><strong>ತಲೆ ಸುತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು..</strong></p><ul><li><p>ಶಾಖದ ಬಳಲಿಕೆ ತೀವ್ರವಾದಾಗ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಹಿಗ್ಗುವುದು, ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತಲೆಸುತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಮಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಉಂಟಾದಾಗಲೂ ಕೂಡ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಮಿದುಳಿಗೆ ಸಾಗುವ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತಲೆ ಸುತ್ತುವ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಅಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಖನಿಜಗಳು, ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಮ್ ನಷ್ಟವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಸ್ನಾಯುಗಳು, ನರಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಲ್ಲದೇ ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿಯೂ ತೊಂದರೆಯುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ.</p></li><li><p>ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನವು ಈಗಾಗಲೇ ತಲೆ ಸುತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ದ್ರವ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.</p></li></ul>.<p><strong>ತಲೆ ಸುತ್ತುವ ಲಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯ ಕುರಿತು ಇರಲಿ ಅರಿವು</strong></p><ul><li><p>ತಲೆ ಸುತ್ತುವ ಅನುಭವವಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆರಾಮ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. </p></li><li><p>ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ. </p></li><li><p>ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲಬೇಡಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು.</p></li><li><p>ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವವರು ನಿಯಮಿತವಾಗ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ</p></li><li><p>ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಶಾಖದ ಬಳಲಿಕೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು.</p></li><li><p>ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯರಿ. ಹಾಗೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೊಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮರುಪೂರಣಗೊಳಿಸಿ.</p></li><li><p>ಈ ಮೇಲೂ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತಲೆ ಸುತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ, ತಲೆ ಸುತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.</p></li></ul>.<p><em><strong>(ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ , ಇಎನ್ಟಿ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು)</strong></em></p>