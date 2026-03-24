Cochlear Implant: ಕಿವಿಗೆ ‘ದನಿ’ಯಾಗುವ ಕಾಕ್ಲಿಯರ್‌ ಇಂಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್

<p>ಕಿವಿ ಎನ್ನುವುದು ಹೊರಜಗತ್ತಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗ. ಕಿವಿಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಗಷ್ಟೆ, ಮಿದುಳು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಮಾತಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಿವಿ, ಮಿದುಳು, ಬಾಯಿ – ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವಿದೆ.</p><p>ಇಂಥ ಕಿವಿಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸರಳವೆನಿಸಿದರೂ ಬಹುಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅಂಗವಿದು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಒಳಕಿವಿಗಳು ಶೇ 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರತರದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾದರೆ ‘ಕಾಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್’ ಎಂಬುದು ವರದಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾದರೆ ಒಳಕಿವಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದಲೂ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಕಾಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎಂಬುದು ಬಹುಮುಖ್ಯ. </p><p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಒಳಕಿವಿಗಳು ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದಲೇ ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಿವುಡತನ ಬರಲು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಾರದಿಂದ ಹತ್ತು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಮಗುವಿನ ಕಿವಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಾಯಿಗೆ ವೈರಾಣುಜ್ವರ ಬಂದರೆ, ರುಬೆಲ್ಲಾ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾದರೆ ಕಿವಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಚನೆಯಾದರೂ ಕೇಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ರಕ್ತಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರೆ, ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಹೆರಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಳದೇ ಇರುವುದು, ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವ ಕಾಮಾಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಾಗಲೂ ಒಳಕಿವಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. </p><p><strong>ಏನಿದು ಒಳಕಿವಿ?</strong></p><p>ಈ ಒಳಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ಲಿಯಾ, ವೆಸ್ಟಬ್ಯೂಲ್, ಸೆಮಿಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೆನಾಲ್ ಎನ್ನುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಗಗಳಿರುತ್ತವೆ. ‘ಕಾಕ್ಲಿಯಾ’ ನಮಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವೆಸ್ಟಬ್ಯೂಲ್ ಹಾಗೂ ಸೆಮಿಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೆನಾಲ್ಗಳು ದೇಹದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದರೆ ಒಳಕಿವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಳಕಿವಿಯ ನರ ಮಿದುಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಷ್ಟೆ ಸಂದೇಶಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಿದುಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಈ ನರಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಕ್ಲಿಯಾ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಕಿವುಡುತನ ಬರುತ್ತದೆ. </p><p>ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಈ ಒಳಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿ ಕಿವುಡುತನ ಬರಬಹುದು. ವೈರಾಣುಜ್ವರ, ಮಿದುಳುಜ್ವರ, ಒಟೊಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮ, ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಮಧುಮೇಹ, ವಯೋಸಹಜ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಶ್ರವಣದೋಷ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇಂಥ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ನೆರವಾಗಬಲ್ಲದು. </p><p><strong>ಕಾಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಯಾಕಾಗಿ?</strong></p><p>ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಗುವಿಗೆ ಕಿವಿಯ ರಚನೆ ಸರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೇಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಿವುಡುತನ ಹೊಂದಿರುವ ಮಗು ತನ್ನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವ ಕೌಶಲದಿಂದಾಗಿ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಶ್ರವಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಹಲವು ಪೋಷಕರು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಾಗುವವರೆಗೂ ಪೋಷಕರು ಮಗು ಮಾತಾಡದೇ ಇರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.</p><p>ಹುಟ್ಟಿದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಮಿದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫಂಡ್ ಲಾಸ್ ಇರುವ ಮಗುವಿಗೆ ಕಾಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಶ್ರವಣ ದೋಷವಿರುವವರಿಗೆ ಶ್ರವಣಸಾಧನಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. </p><p>‘ಓಎಇ’, ‘ಬೆರಾ’ ಮುಂತಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಶ್ರವಣದೋಷವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಶ್ರವಣದೋಷವಿದ್ದರೆ, ಆ ಭಾಗದ ನರಗಳು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಶ್ರವಣಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಆರನೇ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತು ಕಲಿಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಿದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಇಂಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?</strong></p><p>ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಶ್ರವಣದೋಷದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಮಿದುಳಿನ ಎಂಆರ್ಐ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಟಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಕ್ಲಿಯರ್ನಲ್ಲಿರುವ ನರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಕ್ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. </p><p>ಇಂಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎರಡು ಬಗೆಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ದಿನದ ಒಳಗೆ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರದ ನಂತರ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇರುವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ ಮಗುವಿನ ಕೇಳುವಿಕೆಯ ಪಯಣ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಗು ಹೊರಜಗತ್ತಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ‘ಆಡಿಟರಿ ವರ್ಬಲ್ ಥೆರಪಿ’ಯನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಥೆರಪಿ ನೀಡುವವರು ಮಗುವಿನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಥೆರಪಿಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ, ಮಗುವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಥೆರಪಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಥೆರಪಿಯ ಅವಧಿ ಮಗುವಿನಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಥೆರಪಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಗು ತನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತೆ. </p><p>ಹೀಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೇ ಶ್ರವಣದೋಷವನ್ನು ಬೇಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ತುಂಬುವುದರೊಳಗೆ ಈ ಕಾಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ಮಗು ವಯೋಸಹಜವಾಗಿ ಮಾತನಾಡು ವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಮಗು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಲ್ಲದು. 