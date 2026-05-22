ಮೊಸರು Vs ಮಜ್ಜಿಗೆ: ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಹಿತಕರ

<p>ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಔಷಧದಷ್ಟೇ ಆಹಾರವು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪಥ್ಯವು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಔಷಧದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಪಥ್ಯವು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಔಷಧವೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ. </p><p>ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಪಥ್ಯ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಸಾಧನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ದೇಹದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಔಷಧವು ಕೂಡ ಹೌದು. ಅದರಂತೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಹಾಗೂ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎರಡೂ ಆಹಾರ ರೂಪವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಔಷಧ ರೂಪವಾಗಿ ಕೂಡ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಮೊಸರಿಗಿಂತ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊಸರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಗುರು (ಭಾರವಾದ), ಅಭಿಷ್ಯಂದಿ (ದೇಹದ ಸ್ರೋತಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ, ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲೇದವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ), ಕಫವರ್ಧಕ ಹಾಗೂ ಉಷ್ಣ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕಫ ಮತ್ತು ಪಿತ್ತ ದೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶೀತ, ವಿವಿಧ ಚರ್ಮ ರೋಗ, ಅಲರ್ಜಿ, ಜಡತೆ, ಜೀರ್ಣದೋಷ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಸರಿನ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. </p><p>ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಮೊಸರಿನಿಂದಲೇ ತಯಾರಿಸಿದರೂ ಮಜ್ಜಿಗೆಯ ಗುಣಗಳು ಮೊಸರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ. ಮೊಸರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಗುರ, ದೀಪನ (ಜೀರ್ಣಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ), ಪಾಚನಕಾರಿ ಹಾಗೂ ದೋಷಸಮತೋಲನಕಾರಿ ಪಾನೀಯವಾಗಿದೆ. ಮೊಸರಿನಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಯಾರಾಗುವ ಮಜ್ಜಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ರವು (ಮಜ್ಜಿಗೆ) ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪಟ್ಟು ಮೊಸರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಥಿಸಿ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>ಮಜ್ಜಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಜೀರ್ಣ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಅತಿಸಾರ, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ, ಶುಂಠಿ, ಕರಿಬೇವು, ಸೈಂಧವ ಲವಣ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದರ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.</p><p>ಇಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಊಟದ ನಂತರ ಒಂದು ಲೋಟ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ, ಅತಿಸಾರ, ಆಮಶಂಕೆಯಂತಹ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಜ್ಜಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ. ತಕ್ರಾರಿಷ್ಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಔಷಧದಂತೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. </p><p>ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹಪ್ರಕೃತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಯುರ್ವೇದವು ಮೊಸರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೈನಂದಿನ ಆರೋಗ್ಯರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಹಿತಕರವೆಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.</p>.<p>(ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಸಂಹಿತಾ ಉಲ್ಲೋದ್, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು SDMIAH, ಬೆಂಗಳೂರು)</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>