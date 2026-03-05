ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ADVERTISEMENT
ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯವರೆಗೆ ಖರ್ಜೂರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 8:44 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 8:44 IST
ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪೋಷಕಾಂಶ
ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ
ಖರ್ಜೂರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾರಿನಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಖರ್ಜೂರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ.

ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಳ
ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿರುವ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ ಅಂಶವು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಗಾಗ ಕಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಉಪಯುಕ್ತ.

ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಯುಕ್ತ
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಖರ್ಜೂರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಕಾರಿ.

ಖರ್ಜೂರದ ಫೇಸ್‌ಪ್ಯಾಕ್
ಬೀಜ ತೆಗೆದ ಒಂದು ಕಪ್ ಖರ್ಜೂರಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಮುಖವನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಖರ್ಜೂರ ಪೇಸ್ ಹಚ್ಚಿ 10 ನಿಮಿಷ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 15 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಮುಖ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಾಂತಿಯುತ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ.

