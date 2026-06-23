ಡೆಂಗ್ಯೂ Vs ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಜ್ವರ: ಜನರು ಏಕೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ?

<p>ಜ್ವರ, ರೋಗ ಸರ್ವರೋಗಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ವೇದಗಳು ಪರಿಗಣಿಸಿವೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜ್ವರದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಜ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಜ್ವರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಇತರ ಜ್ವರಗಳ ಲಕ್ಷಣವೂ ಒಂದೇ ತರಹ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. </p><p>ಈ ಗೊಂದಲವೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಳಂಬವಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆನೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇತರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಜ್ವರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೊದಲು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವುಗಳ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಜ್ವರ, ತಲೆನೋವು, ತೀವ್ರ ಮೈಕೈ ನೋವು ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸುಸ್ತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ನಿಖರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಸವಾಲಿನ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಜ್ವರದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗುರುತಿಸಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ</strong></p><p>ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಜ್ವರಗಳಲ್ಲಿ, ಜ್ವರದೊಂದಿಗೆ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ ಅಥವಾ ಗಂಟಲು ನೋವಿನಿಂದ ಸ್ಥಾನಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಮೂರರಿಂದ ಐದು ದಿನಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಹಾರ, ಮಿತವಾದ ಔಷದೋಪಚಾರಗಳಿಂದ ತಾನಾಗಿಯೇ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಯೇ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ, ಕಣ್ಣಿನ ಹಿಂದೆ ನೋವು, ಮೈಕೈ ನೋವು, ಸಂಧಿನೋವು ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಮೆಲೆ ಕೆಂಪು ಚುಕ್ಕಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೂರರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 95ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಗುಣಮುಖರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದರೂ, ಉಳಿದವರು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಂತಗಳಾದ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಹೀಮೋರೇಜಿಕ್ ಫೀವರ್ ಅಂದರೆ, ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಅಥವಾ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಶಾಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ - ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕುಸಿದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತದೆ. </p><p>ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೇ, ತಾವಾಗಿಯೇ ಉಪಯೋಸುವ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಮಾತ್ರಗಳು, ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿದು, ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಅಪಾಯ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಮುಂಗಾರು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಜ್ವರವನ್ನು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ವರ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಸಬೇಡಿ, ತೀವ್ರ ಜ್ವರದೊಂದಿಗೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಮೂರು ದಿನ ಕಳೆದರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ತಡಮಾಡದೇ ಹತ್ತಿರದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಸೂಕ್ತವಾದ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಭೇಟಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ.</p> .<p><strong>(ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೈದ್ಯರು. ಎಸ್ಡಿಎಂ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಉಡುಪಿ)</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>