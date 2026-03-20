ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿ: ಡಯಾಬಿಟೀಸ್‌ ಇದ್ದವರೂ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ತಿನ್ನಬಹುದು!

<p>ಈಗಷ್ಟೇ ಯುಗಾದಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಬ್ಬದ ಒಬ್ಬಟ್ಟು, ಪಾಯಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟೀಟ್ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಸೆ, ಆದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ. ಜತೆಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ, ಒಳ ಮನಸಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ತಿನ್ನಲೇಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ ನೂರ್ಮಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವಡುಗಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸೊಲ್ಪ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ತಿಂದು ಎದ್ದೇಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? </p><p>ಸರಿ, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಏನೋ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮರುದಿನ ಕೆಲವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ವೆಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೂ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ವಾ? ‘ಅಯ್ಯೋ ಅದೇನು ಸ್ವೀಟ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ? ನಾನ್ವೆಜ್ ಹೇಗೆ ಬಿಡೋಕಾಗುತ್ತೇ? ನಿನ್ನೆಯ ಒಬ್ಬೊಟ್ಟಿನ ಪಾಲೂ ಸೇರ್ಸಿ, ಇವತ್ತು ನಾನ್ವೆಜ್ ಬಾರ್ಸೋದೇ....! ’ ಬಹುತೇಕರ ವಾದ ಹೀಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವೀಟು, ಅನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆರಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿನ್ನಬಹುದು, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. </p><p>ದೇಹದ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶುಗರ್ (ಮಧುಮೇಹ) ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದವರದ್ದೂ ಬಹುತೇಕ ಇದೇ ವರಾತ. ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನಬಾರದು ಅಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ, ಟೀಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಸಪ್ಪೆ(ಕಹಿ) ಕಾಫಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಕುಡೀತಾರೆ. ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಐದು ಚಪಾತಿ ಊಟ(ಅನ್ನದ)ದ ಬದಲು ಬೇಕೇಬೇಕು. ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಎರಡು ಮುದ್ದೆ ತಿಂದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರಿಗೆ ಅಂತ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ನಾನ್ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ರಂತೂ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾನ್ವೆಜ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಇರಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಗಡದ್ದಾಗಿ ತಿಂತಾರೆ. </p><p>ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಇರೋರು, ವೇಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋರು ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನಲೇಬಾರದಾ?</p><p>ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನನ್ನ ನೇರ ಉತ್ತರ ಖಂಡಿತಾ ತಿನ್ನಬಹುದು, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ 200 ದಾಟಿದ್ರೂ, ಎಚ್ಬಿಎ1ಸಿ 6 ದಾಟಿದ್ದರೂ ನೀವು ಖಂಡಿತಾ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನಬಹುದು.</p><p>‘ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನಿದು? ಈ ಯಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಇವರ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ’ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೀರಾ? ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ, ನೀವು ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನೋದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೂ, ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. </p><p>ನೆನಪಿಡಿ, ನೀವು ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದಿದ್ರಿಂದ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಕ್ಕರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಖಂಡಿತಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಕಾರಣವೇ ಹೊರತು ಕೇವಲ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ಯಾಲರಿ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ವೀಟ್ಗಳನ್ನು ತಿಂದೂ ವೇಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದ ನಂತರವೂ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. </p><p>ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಸ್ವೀಟ್ ಯಾಕೆ ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಉಳಿದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದರೆ ಖಂಡಿತಾ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟೇ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಶ ಇರುವ ಅದೆಷ್ಟೋ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾವು ಬಾಯಿಂದ ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸಂಗತಿಯೂ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲದ ಯಾವ ವಸ್ತುವೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ತಿಂದ ಆಹಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ದೇಹದೊಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಣಗಳಾಗಿ ಒಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಮೇಧೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಓಡಾಡುತ್ತೆ. ಇದೊಂಥರಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಲಾರಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ತನ್ನೊಳಗಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವನ್ನು ದೇಹದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಇರುವ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರೋದು. ಅದನ್ನೇ ಕ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಕರಿಯೋದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಓಡಾಡಿ, ಮಾತಾಡಿ…ದಿನವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆದರಿಂದ ಕ್ಯಾಲರಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಹಸಿವಾಗುತ್ತೆ. </p><p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ, ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ದಕ್ಕಿ, ಅದು ಬಳಕೆ ಆಗಿ, ಖಾಲಿ ಆಗಲು ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗ್ಲೈಸಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಬಲಹೀನ ಆಹಾರಗಳು ಬೇಗ ಬೇಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇಂಥವನ್ನು ಲೋ ಗ್ಲೈಸಮಿಕ್ ಆಹಾರ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅಂಥ ಆಹಾರ ತಿಂದರೆ ಬೇಗನೆ ಹಸಿವಾಗೋದು. </p><p>ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ ತಿಂದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರ್ಗಾನ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂಥ ಆವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಾ, ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬಲಹೀನ ಆದ್ರೆ ಆವಾಗ ರಕ್ತ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಹೊತ್ತ ಲಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ನಿಂತು (ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ) ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಅಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. </p><p>ಇನ್ಸುಲಿನ್ಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ದೆ ಇದ್ರೆ ‘ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟೀಸ್’ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ದೇ ಇದ್ರೆ , ಅದು ‘ಟೈಪ್ 1 ಡಯಾಬಿಟೀಸ್’. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದು, ತಿನ್ನೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ, ಅದು ಕ್ಯಾಲರಿಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ ಬಳಿವೂ ಎಲ್ಲವೂ ಖರ್ಚಾಗುವಷ್ಟು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ, ಸೊಂಟ, ತೋಳು, ತೊಡೆ, ನಿತಂಬಗಳ... ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದೇ ಕೊಬ್ಬು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ತುಂಬಿ ಆದ ನಂತರ, ಹಾಗೆಯೇ ರಕ್ತ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಜಾಗ ಸಿಗದೇ ನಿಂತಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಅಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆಯೇ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ದೇಹದ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಕುದಿದು 'ರಕ್ತಪಾಕ' ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ರಕ್ತ ಪಾಕದಿಂದಲೇ ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್, ಪೆರಾಲಿಸಿಸ್, ಕೊನೆಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುವುದು...</p><p>ಈಗ ಹೇಳಿ, ನಾವು ದಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದು, ನಮಗೆ ಶುಗರ್ (ಡಯಾಬಿಟೀಸ್) ಬಂದಿದ್ದು ಕೇವಲ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದಿದ್ದರಿಂದಲೇ? ಅಲ್ಲವಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದಾಕ್ಷಣ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ದಪ್ಪ ಇದ್ದರೆ, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತಾ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ತಿಂದೂ ನಂತರ ಕ್ಯಾಲರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದೂ ದಪ್ಪ ಆಗದೇ ಇರೋದು, ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ? ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ.</p>