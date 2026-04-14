ಊಟದಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ದೆ ಪಡೆಯಬಹುದು...

ಉತ್ತಮ ನಿದ್ದೆಯು ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಅನೇಕರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಒತ್ತಡ, ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು? ನಿದ್ದೆಯೂ ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಕ್ರವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಕೆಲ ಆಹಾರಗಳು ನಿದ್ದೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲೂಬಹುದು. ಭಾರವಾದ, ಖಾರವಾದ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳಗೊಂಡ ಆಹಾರಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಮಿದುಳಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಆಹಾರಗಳಿವು ಕೆಫೀನ್ ಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯಗಳಾದ ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಗಳು ಮಿದುಳನ್ನು ಚುರುಕಾಗಿ ಇಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಇವುಗಳ ಸೇವನೆ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹೆಚ್ಚು ಖಾರವಿರುವ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಪಾನೀಯಗಳುನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ತಡರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಊಟ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವರು ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಟಿ.ವಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುತ್ತಾ ಊಟ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ದೇಹವು ನಿದ್ದೆಗೆ ತಯಾರಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಾದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಬಾರದಿರುವುದು, ಆಗಾಗ ಎಚ್ಚರವಾಗುವುದು, ಅಥವಾ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಆಗದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿದ್ದೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಗುರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಕನಿಷ್ಠ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ 2 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆ ಮೊದಲೇ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ದೇಹವು ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ನಿದ್ದೆಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿಯ ಊಟ ಸೇವಿಸಿ ಹಗುರವಾದ ಊಟ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸೇವಿಸಿ ಸಂಜೆ ಕೆಫೀನ್ಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಥವಾ ಕರಿದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ವೀಣಾ ವಿ., ಮುಖ್ಯ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡಯೆಟಿಷಿಯನ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮತ್ತು ಡಯೆಟೆಟಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗ, ಆಸ್ಟರ್ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ