<p>ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಎಂಬುದು ಇಂದು ಬರೀ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬದುಕುವುದಕ್ಕೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡೂಮ್ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ (ಅತಿಯಾದ ವಿಡಿಯೊ ವೀಕ್ಷಣೆ) ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಉತ್ಸಾಹವಿಲ್ಲದೆ ಬಳಲಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಯುಗದ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜನರ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಅಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೊರರೋಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಸಂವಹನವನ್ನೂ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಸೂಚನೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮೆದುಳನ್ನು ಒಂದು ಯಂತ್ರದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಸನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.</p>.<p>ಈ ರೀತಿಯ ಅವಲಂಬನೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶವಾದ ಡೊಪಮೈನ್). ವರ್ಣರಂಜಿತ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಮನರಂಜನೆಯ ರೀಲ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಡೊಪಮೈನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕೊನೆ ಎಂಬುದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಎಂಬುದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈಗ ಜೀವನಶೈಲಿಯೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಆಗುಹೋಗುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಒಂಟಿತನವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊಬೈಲ್ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ನಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ: ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲದ ಅನಗತ್ಯ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.</p>.<p>ಫೋನ್ ಬಳಸದೇ ಇರುವ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ, ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಫೋನ್ ಒಯ್ಯಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಲಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿ.</p>.<p>ಫೋನ್ ಬಳಸುವಾಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನೇ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವೆನಿಸಿದರೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿದ್ರೆ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ಲೇಖಕ ಆಪ್ತಸಮಾಲೋಚಕ, ವಾಸವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ</strong></p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260308-4-1832746924</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>