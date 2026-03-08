ಕಿವಿ ಸೋರುವಿಕೆ: ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ

<p>ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದಂತೆ ಇರುವುದು ಅಥವಾ ಪದೇಪದೇ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೋರುವಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಶೀತದ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಿವಿ ಸೋರುವಿಕೆಯು ಮೂಳೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ದಾರಿಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಶ್ರವಣದೋಷ ಅಥವಾ ಮೆದುಳಿನ ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾಸವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿರಿಯ ಇಎನ್ಟಿ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ. ಯಶಸ್ವಿ ಶ್ರೀಕಾಕುಳ.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಿವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ವಯಂಕೃತ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ನೀರು ಹೋದಾಗ ಇಯರ್ ಬಡ್ಸ್, ಕೀಲಿ ಕೈ, ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಗಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ನೋವಿನ ಗುಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕಿವಿಯ ತಮಟೆಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುವ ಅಥವಾ ತೂತಾಗುವ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಿವಿ ಸೋಂಕನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಕಿವಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಿವಿ ಎಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ತಮಟೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೂತವಿದ್ದು, ಶೀತವಾದಾಗ ಅಥವಾ ಈಜಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಿವಿ ಸೋರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದು, ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಕಿವಿ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ‘ಕೊಲೆಸ್ಟಿಯಟೋಮಾ’ ಎಂಬ ಚರ್ಮದ ಅಸಹಜ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮೂಳೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಿವಿಯ ಒಳಗಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಇದು ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೆದುಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ತೆಳುವಾದ ಮೂಳೆಯ ಪದರವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಡಾ. ಶ್ರೀಕಾಕುಳ.</p>.<p>ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಿವಿ ಸೋರುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತದ ಅಂಶ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೂಡಲೇ ಸಿ.ಟಿ. ಅಥವಾ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಇಯರ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲೇಬಾರದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಡಾ. ಶ್ರೀಕಾಕುಳ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>