ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಶೈಲಿಯ ಮಟನ್‌ ಸುಕ್ಕ

<p>ವಾರಾಂತ್ಯ ಬಂದರೆ ಅನೇಕರು ಮಾಂಸಹಾರ ಊಟ ಸೇವಿಸಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮಟನ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಾಂಬಾರ್, ಬಿರಿಯಾನ್, ಮಟನ್ ಫ್ರೈ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ನಾವಿಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಶೈಲಿಯ ಮಟನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ.</p><p><strong>ಮಟನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು</strong><br> ಮಟನ್ - ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ<br>ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ - ಅರ್ಧ ಚಮಚ<br>ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ- 3 ರಿಂದ 4<br>ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಈರುಳ್ಳಿ - 1 ರಿಂದ 2<br>ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ- ಅರ್ಧ ಚಮಚ<br> ಉಪ್ಪು- ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು<br>ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು<br>ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ- 5 ರಿಂದ 6 ಎಸಳು<br>ತುರಿದುಕೊಂಡ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ - ಅರ್ಧ ಕಪ್<br>ಟೊಟೊಮೊ- ಅರ್ಧ ಕಪ್<br>ಸುಕ್ಕ ಪುಡಿ (ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಧನಿಯಾ, ಜೀರಿಗೆ) ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಪುಡಿ</p><p><strong>ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:</strong> ಒಂದು ಬಾಣಲೆಗೆ 2 ರಿಂದ 3 ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಟೊಮೊಟೊ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ ಮಟನ್ ಸೇರಿಸಿ, ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮಟನ್ ನೀರು ಬಿಡುವ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.<br><br>ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಮಸಾಲೆಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.<br>ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಒಂದು ಬಾಣಲೆಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಕರಿಬೇವು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</p><p>ನಂತರ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹುರಿದ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕದೆ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</p><p>ಬೆಂದ ಮಟನ್ಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಸುಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ 10 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಬೇಕು.</p><p>ರೊಟ್ಟಿ, ಅನ್ನ, ಚಪಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ಮಟನ್ ಸುಕ್ಕ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>