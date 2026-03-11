ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣು–ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ

<p>ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಖನಿಜಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಡಿ.ಎನ್.ಎ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಹೀಮ್ ಮತ್ತು ನಾನ್-ಹೀಮ್ ಎಂಬ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಮ್ ಎಂದರೆ ಮಾಂಸಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಸಿಗುವ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ, ನಾನ್-ಹೀಮ್ ಎಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಸಿಗುವ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</p><p>ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.</p>.<p>ದಾಳಿಂಬೆಯು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ (Antioxidants) ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಣ್ಣು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಾಗೂ ರೋಗನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಬ್ಬಿಣ, ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಈ ಹಣ್ಣು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಮುಖ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು:</strong> ಈ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಲಾಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪಾಲಕ್ ದಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇವಿಸಬೇಕು.</p>.<p><strong>ಬೀಟ್ರೂಟ್:</strong> ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ತರಾಕಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಒಂದು. ಇದು ರಕ್ತದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ತರಾಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿಯಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ತರಕಾರಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. </p>.<p><strong>ಮಸೂರ್ ಕಾಳು ಮತ್ತು ಕಡಲೆ:</strong> ಇವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದರ ಜತೆಗೆ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಕಬ್ಬಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಇವು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p><strong>ಕಲ್ಲಂಗಡಿ:</strong> ಅಧಿಕ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಹುತೇಕರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಎ ಹಾಗೂ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ಬೆಲ್ಲ: </strong>ಊಟದ ಬಳಿಕ ಬೆಲ್ಲದ ಸಣ್ಣ ತುಣುಕು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತಹೀನತೆ ತಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>