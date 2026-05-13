Explainer: ಏನಿದು ಹಂಟಾವೈರಸ್? ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ? ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ?

<p>ಸುಮಾರು 150 ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದ ಕೇಪ್ ವರ್ಡ್ ಕರಾವಳಿಯ ಬಳಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಐಷಾರಾಮಿ ಡಚ್ ವಿಹಾರನೌಕೆ ‘ಎಂವಿ ಹೊಂಡಿಯಸ್’ನಲ್ಲಿ ಅತಿವಿರಳ ‘ಹಂಟಾವೈರಸ್’ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದವರ ಪೈಕಿ 40 ಮಂದಿಗೆ ದಿಢೀರನೆ ಮಾರಕ ಹಂಟಾವೈರಸ್ (ಇಲಿ ಅಥವಾ ಅಳಿಲುಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ತೀವ್ರ ಸೋಂಕು) ತಗುಲಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕಾ ಸಮುದ್ರದ ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ಕಿರು ದ್ವೀಪ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. </p><p>ಈವರೆಗೆ ಎಂಟು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಂಭವನೀಯ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>ಆರು ದೇಶಗಳ ನಾಗರಿಕರು ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಚ್ನ ದಂಪತಿ ಹಾಗೂ ಜರ್ಮನಿಯ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರಿಟನ್ನ ಮೂವರು, ಡಚ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನ ತಲಾ ಒಬ್ಬರು, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಮಹಿಳೆ ಸೋಂಕು ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ 17 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹಂಟಾವೈರಸ್ ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>‘ಹಂಟಾವೈರಸ್’ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದು ಹೊಸ ವೈರಸ್ ಅಥವಾ ಕೋವಿಡ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಎಂದಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತಾದ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. </p>.<h2>ಹಂಟಾವೈರಸ್ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ...</h2><p>ಹಂಟಾವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿಗಾವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೈರಸ್ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದಾದರೂ, ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇದರ ಸೋಂಕು ತೀರಾ ಅಪರೂಪ. ಇದು ‘ಫ್ಲೂ’ ಅಥವಾ ‘ಕೋವಿಡ್’ನಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು, ಇಲಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯದಂತಹ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.</p>.<h2>ಏನಿದು ಹಂಟಾವೈರಸ್?</h2><p>ಇಲಿ ಅಥವಾ ಅಳಿಲುಗಳ ಜೊಲ್ಲು ಅಥವಾ ಮೂತ್ರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವೈರಸ್ಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಹಂಟಾವೈರಸ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಶೀತ, ಜ್ವರ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p><p>ಜ್ವರ, ಅತಿಯಾದ ಸುಸ್ತು, ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ, ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ ಉಂಟಾಗಲಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>‘ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹರಡುವುದು ಅಪರೂಪ. ತೀರಾ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೋಂಕು ಹರಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ವೈರಸ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ‘ಹಂಟನ್’ ನದಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. 1970ರಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯನ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದ ನಿಗೂಢ ಜ್ವರದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದರು.</p>.<h2>ಹಂಟಾವೈರಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ?</h2><p>ಇಲಿಗಳಿರುವ ಪ್ರತಿ ಖಂಡದಲ್ಲೂ ಹಂಟಾವೈರಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪರೂಪ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10 ಸಾವಿರದಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತವೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಇಲ್ಲಿಗಳು ‘ಹಂಟಾವೈರಸ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್’ (ಎಚ್ಪಿಎಸ್) ಅನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.</p><p>ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಇಲ್ಲಿಗಳು ‘ಹೆಮರಾಜಿಕ್ ಫೀವರ್ ವಿತ್ ರೀನಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್’ (ಎಚ್ಎಫ್ಆರ್ಎಸ್) ಅನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.</p><p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ‘ಹಂಟಾವೈರಸ್’ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಇರುವಿಕೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹರಡುವಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.</p>.<h2>ಹಂಟಾವೈರಸ್ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ?</h2><p><strong>ಕಲುಷಿತ ಧೂಳಿನ ಉಸಿರಾಟ:</strong> ಇಲಿಗಳ ಮಲ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರ ಒಣಗಿದಾಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ವೈರಸ್ ಕಣಗಳು ಧೂಳಿನ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಇಲಿಗಳಿರುವ ಹಳೆಯ ದಾಸ್ತಾನು ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಧೂಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜಾಗವನ್ನು ಗುಡಿಸುವಾಗ ಈ ಧೂಳನ್ನು ಉಸಿರಾಡುವುದರಿಂದ ಸೋಂಕು ತಗುಲುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ.</p><p><strong>ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ:</strong> ಇಲಿಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯವಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ನಂತರ ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು ಅಥವಾ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸೋಂಕು ಹರಡುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಇಲಿ ಕಡಿತ:</strong> ಇದು ಅಪರೂಪವಾದರೂ, ಸೋಂಕಿತ ಇಲಿ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ವೈರಸ್ ಹರಡಬಹುದು.</p><p><strong>ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹರಡುವಿಕೆ ಅಪರೂಪ:</strong> ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ‘ಆಂಡಿಸ್ ವೈರಸ್’ ತಳಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಹಂಟಾವೈರಸ್ ತಳಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<h2>ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?</h2><p>ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ ಒಂದರಿಂದ ಎಂಟು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.</p><p><strong>ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು:</strong> ಜ್ವರ, ಚಳಿ, ತಲೆನೋವು, ಸ್ನಾಯು ನೋವು (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೊಡೆ, ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಭುಜ), ಸುಸ್ತು, ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿ.</p><p><strong>ಗಂಭೀರ ಲಕ್ಷಣಗಳು:</strong> ಸೋಂಕು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡರೆ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ, ಕೆಮ್ಮು, ಎದೆ ನೋವು (ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ), ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ವೈಫಲ್ಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.</p><p>ಇಲಿಗಳಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ‘ಫ್ಲೂ’ ಮಾದರಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ.</p>.<h2>ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?</h2><p><strong>ಇಲಿಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಬೇಕು:</strong> ಮನೆಯ ಗೋಡೆ, ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಸಂಧುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು.</p><p><strong>ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ:</strong> ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಳವಿರುವ ಡಸ್ಟ್ ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು.</p><p><strong>ಗಾಳಿಯಾಡಲಿ:</strong> ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿರುವ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು, ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಗಿಲು-ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡಬೇಕು.</p><p><strong>ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ:</strong> ಇಲಿಗಳ ಮಲ ಅಥವಾ ಗೂಡನ್ನು ಗುಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಬೆರೆಸಿದ ನೀರನ್ನು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟಂಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಗ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಒಣಗಿದ ಕಸವನ್ನು ಗುಡಿಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ವೈರಸ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಬಹುದು.</p>.<h2>ಹಂಟಾವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ...</h2><p>* ಹಂಟಾವೈರಸ್ ಕೋವಿಡ್ನಂತೆ ಹರಡಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು. ಇದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. </p><p>* ಹಂಟಾವೈರಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಔಷಧಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ.</p><p>* ಸಾಕಿದ ನಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೆಕ್ಕಿನಿಂದ ಹಂಟಾವೈರಸ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು. ಇದು ಕೇವಲ ಇಲಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತರುವ ಇಲಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಲಿ.</p><p>ಹಂಟಾವೈರಸ್ ನಿಜವಾದ ಅಪಾಯವಾದರೂ, ಇದು ತೀರಾ ಅಪರೂಪ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಇಲಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರಿಂದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು. ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ, ಭಯಪಡಬೇಡಿ.</p>.<h2>ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್ಒ ನಿಗಾ...</h2><p>150 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದ ಹೋಂಡಿಯಸ್ ಹಡಗು ಸಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಟಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಹರಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್ಒ) ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದೆ.</p><p>ಹಡಗು ಸದ್ಯ ಕ್ಯಾನರಿ ದ್ವೀಪ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಪೇನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೋಂಕು ಎಲ್ಲಿ ತಗುಲಿದೆ. ಹಡಗು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲದ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರಬಹುದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಬೇಕಿದೆ.</p><p>ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್ಒ ಹಡಗಿನ ನಿರ್ವಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್ಒ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಟೆಡ್ರೊಸ್ ಅಧಾನೊಮ್ ಗೆಬ್ರೆಯೆಸಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.