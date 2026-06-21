Health Tips|ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಆದ್ಯತೆ ಇರಲಿ

<p>ದೇಹದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಒಂದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದಲೂ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೈಕೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಎಂಬುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಶರದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಡಿಜಿಟಲ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<h2><strong>ಕಣ್ಣು ನೋವಿನ ವಿಧಗಳು</strong></h2>.<h2><strong>ಆಕ್ಯುಲರ್ ನೋವು (</strong>ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಭಾಗ)</h2>.<p>ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಚುಚ್ಚಿದಂತಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಕಾರಣ</strong><br><strong>*</strong>ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. <br><br><strong>*</strong>ಧೂಳು, ಮರಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಅದು ಕಣ್ಣು ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. </p><p><strong>*</strong>ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ನೋವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. </p><p><strong>ಪರಿಹಾರ</strong></p><p>ಪ್ರತಿದಿನ ಶುದ್ಧವಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ 5-10 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗಾಗುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. </p><p>ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಸುವಾಗ ಪ್ರತಿ 20 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಿಟುಕಿಸಬೇಕು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. </p><p>ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಸ ಬಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಉಜ್ಜುವ ಬದಲು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಕಸ ತೆಗೆಯಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. </p>.<h2><strong>2. ಆರ್ಬಿಟಲ್ (ಒಳಭಾಗದ) ನೋವು</strong></h2>.<p>ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಗಿನ ದ್ರವದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನೋವು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅದು<strong> </strong>ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.</p><p>ಮೈಗ್ರೇನ್ ತಲೆನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದು ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಪರಿಹಾರ</strong></p><p><strong>*</strong>ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನೋವಿನನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು<strong> </strong>ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. </p><p><strong>*</strong>ವೈದ್ಯರ ಸೂಚಿಸುವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.</p>.<h2><strong>ಸೋಂಕಿನ ಕಣ್ಣು ನೋವು</strong></h2>.<p>ಸೋಂಕಿನ ಕಣ್ಣು ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ<strong>, </strong>ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಂಪಾಗುವುದು, ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರು ಬರುವುದು. ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆಗಳು ಊದಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ನಿರಂತರ ತುರಿಕೆ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. </p><p><strong>ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು</strong> </p><p>ಕಣ್ಣಿನ ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಉಜ್ಜಬಾರದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕಣ್ಣಿನ ಹನಿಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಳಸಬಾರದು. </p><h2><strong>ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ</strong></h2><p>ಔಷಧಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಆಹಾರಗಳಿಂದಲೂ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. </p><p><strong>*</strong>ಲ್ಯೂಟಿನ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪಾಲಕ್, ದಂಟು ಮತ್ತು ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ರೆಟಿನಾನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತವೆ.</p><p><strong>*</strong>ಕ್ಯಾರೆಟ್ನಲ್ಲಿ 'ಬೀಟಾ-ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್' ಅಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಗೆಣಸನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಇರುಳು ಕುರುಡುತನ ತಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ</p><p><strong>*</strong>ಕಿತ್ತಳೆ, ಮೂಸಂಬಿ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ 'ಸಿ' ಅಂಶವನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. </p><p><strong>*</strong>ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದ<strong> </strong>'ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲ‘ ಅಂಶವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. </p><p><strong>*</strong>ಅದಾಗಿಯೂ, ಪ್ರತಿದಿನ 3–4 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಹಾಗೂ 7–8 ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>