ಗಟ್ಟಿ ಮೂಳೆ ಗಟ್ಟಿ ದೇಹ: ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?

<p>ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಹದ ದೃಢತೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ. ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೂಳೆಗಳು ಬಲಹೀನವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಅವುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.</p>.<p>ಅತಿಯಾದ ಉಪವಾಸ, ಅಕಾಲ ಭೋಜನ, ಅತಿಯಾದ ಒಣ ಆಹಾರಗಳ ನಿರಂತರ ಸೇವನೆ, ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆಗೆಡುವುದು, ಅತಿಯಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ , ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಕೆಲವು ದಿನ ಅತಿಯಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಕೆಲವು ದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿ – ಇಂಥ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮೂಳೆಯ ವಿಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ತಿಂದ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಮೊದಲು, ಅಥವಾ ಜ್ವರ, ಆಜೀರ್ಣ ಮುಂತಾದ ತೊಂದರೆಗಳಿರುವಾಗ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಸಂಧಿಗಳ ಶಕ್ತಿ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಮೂಳೆಮುರಿಯುವಿಕೆ, ಸ್ವಯಂ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಮೂಳೆವಿಕಾರಗಳು (Autoimmune bone disorders), ಮೂಳೆಕ್ಯಾನ್ಸರ್ – ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಮೂಳೆಸಂಬಂಧಿ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.</p>.<p>ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನ, ಸಿಗರೇಟು, ತಂಬಾಕು, ಮಾದಕದ್ರವ್ಯಗಳ ವ್ಯಸನಗಳು ಮೂಳೆಸವೆತಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ ಶ್ರಮ, ಪದೇ ಪದೇ ಅಪಘಾತವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂಳೆಗೆ ಪೆಟ್ಟುಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೃತಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು.ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅಮ್ಲಪಿತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕ್ಷಾರೀಯ ಪಾನೀಯಗಳ ಅತಿ ಅಥವಾ ನಿರಂತರ ಸೇವನೆ, ಮಲಬದ್ಧತೆ – ಇವುಗಳೂ ಮೂಳೆಯ ಸವೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಅತಿಯಾದ ಚಿಂತೆ, ನಿದ್ರಾಹಾನಿ, ನಿರಂತರ ಆತಂಕ, ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಪರಿತಪಿಸುವುದು – ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಮಾನಸಿಕ ವಿಕೃತಿಗಳೂ ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿಮಜ್ಜೆಯನ್ನು ವಿಕೃತಗೊಳಿಸಿ, ಮೂಳೆಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂಳೆಮುರಿತ, ಸಂಧಿಗಳ ಜಾರುವಿಕೆ – ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಬಹುದು.</p>.<p>ಕೀಲುನೋವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸವೆತದಿಂದಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ‘ಆಮವಾತ’ (Rheumatoid Arthritis) ಎಂಬ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಎ. ಅಂಶವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಏರುಪೇರಿನಿಂದಲೂ ಮೂಳೆಸವೆತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ‘ಪ್ಯೂರಿನ್’ (Purine) ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶವನ್ನು ದೇಹವು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ (Waste product) ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ (ಕಿಡ್ನಿ) ತಲುಪಿ, ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹಾಕದಿದ್ದಾಗ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿಕಲ್ಲು ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ.</p>.<p>ಕೆಂಪುಮಾಂಸ, ಲಿವರ್ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಸಮುದ್ರದ ಆಹಾರಗಳು ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ‘ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್’ ಎಂಬ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಂಶ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಬೇಳೆಗಳು, ರಾಜ್ಮಾ, ಮತ್ತು ಅಣಬೆಗಳ ಸೇವನೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಅಮ್ಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಲಿನ ಅಥವಾ ಕೈಗಳ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ) ಸಣ್ಣ ಹರಳುಗಳಾಗಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು ಮತ್ತು ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದವು ‘ವಾತರಕ್ತವಿಕೃತಿ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಂಟುನೋವಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ವಿಶೇಷವಾದ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.</p>.<p>ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿ, ಮೂಳೆಸವೆತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ, ಹಸು ಅಥವಾ ಎಮ್ಮೆಯ ತುಪ್ಪ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯವೂ ಹಸಿತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಹಸಿಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿ, ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಎಳೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ (ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು) 15–20 ನಿಮಿಷಗಳು ಮೈಯೊಡ್ಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಸನ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ‘ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ’ ದೊರೆತು ಅಸ್ಥಿಧಾತು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p>.<p>ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು (Brisk walking), ಜಾಗಿಂಗ್, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಯೋಗದ ವಿವಿಧ ಆಸನಗಳು ದೇಹದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಲುಗಳ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು (Flexibility) ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ದಿನಾಲೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ, ಹಚ್ಚಿ ಅಭ್ಯಂಗ ಮಾಡುವುದು, ಮೂಳೆಗಳ ಒಣಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆದು, ವಾತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಅತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಕೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ತೂಕ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ ಮೂಳೆಗಳು ಬಲಹೀನವಾಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.</p>.<p>ಮೂಳೆಗಳ ಸವೆತಕ್ಕೂ, ಗಂಟುನೋವಿಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಊತ, ಅಥವಾ ಸಂಧಿಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಸ್ನಾಯು, ಕಂಡರಾ, ಮಾಂಸಖಂಡಗಳ ವಿಕೃತಿಗಳೂ, ಕಫವಿಕೃತಿಗಳೂ ಗಂಟುನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-51-212399036</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>