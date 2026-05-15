ಶುಕ್ರವಾರ, 15 ಮೇ 2026
ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, BP ಮಟ್ಟ ಸರಿ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ!

ಪವಿತ್ರಾ ಭಟ್
Published : 15 ಮೇ 2026, 11:10 IST
ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಪಿ ಮಟ್ಟ ಸರಿ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸದೆ, ನಿಯಮಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಆರೋಗ್ಯದ  ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ
ಕೇವಲ ಬಿಪಿ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ ಸರಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ತಪ್ಪು.
ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ
ಶಾರೀರಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ನಿದ್ದೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ನಿಯಮಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಯ ಮಹತ್ವ
ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ 35-40 ವರ್ಷದ ನಂತರದವರು ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಇಸಿಜಿ, ಎಕೋ ಮತ್ತು ಟಿಎಂಟಿಯಂತಹ ಸಮಗ್ರ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಅಪಾಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು
ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೋವು ಅಥವಾ ಉರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು, ಇದು ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
ಮಿತಿಯಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ
ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಒಳಿತು.
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
