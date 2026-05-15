ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, BP ಮಟ್ಟ ಸರಿ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ!

ಬದುಕು ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯಂತೆ ಕ್ಷಣಿಕ ಎನ್ನುವುದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವೋ, ಆ ಬದುಕನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅನಿವಾರ್ಯ. ನಮ್ಮ ದೇಹ ನೀಡುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಗಡಿಬಿಡಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇಹದೊಳಗೆ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕರೂ ಕಡೆಗಣಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಏನಾಗಲ್ಲ ಬಿಡು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅದುವೇ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡಿ ಮೃತ್ಯಕೂಪಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಸಲ ದೇಹದ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನೂ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸದೇ ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯ, ಡಾ. ಅಭಿಜಿತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ.ಹೃದಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳೂ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದ ಹೃದಯದ ನಾಳಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಆಗಲು ನಿಮಿಷಗಳು ಸಾಕು. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಏರುಪೇರಾಗಿರುವುದು, ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರುಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋದರೆ ತಪಾಸಣೆಯ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ನಿದ್ದೆಯ ಕೊರತೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಕೂಡ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.ಹಾಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ಸಾಲದು, ಆಗಾಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ದೇಹದ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೂ ಅದನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೃದಯ ಅಸಹಜವಾಗಿ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಸ್ತಂಭನವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಎದೆಯುರಿ, ಸಣ್ಣ ಎದೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಆಸಿಡಿಟಿ ಕಾರಣವೆಂದು ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯವಾಗಬಹುದು. ಜೀವನಶೈಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಆಗಾಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗಂತೂ ಹೃದಯಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವನ್ನೇ ಹುಡುಕಲಾಗದು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಥವಾ ಬಿಪಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇದೆ ಎಂದು ಸುಮ್ಮನಾಗುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ದೇಹದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಇಸಿಜಿ, ಎಕೋ, ಟಿಎಂಟಿಯಂತಹ ಸಮಗ್ರ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಾಯಿಲೆಗಿಂತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿದ್ದಾಗ, ಮುಂದಾಗುವ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು. ಈಗಂತೂ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾರಣದಿಂದ 35–40 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಏನೂ ಆರೋಗ್ಯ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ 6 ತಿಂಗ