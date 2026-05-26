ಎಬೋಲಾ ಸೋಂಕು: ಈ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎಬೋಲಾ ಎಂಬ ವೈರಸ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆಫ್ರಿಕಾದ, ಕಾಂಗೊ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಉಗಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು 'ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ' ಘೋಷಿಸಿದೆ. </p><p>ಎಬೋಲಾ ಸೋಂಕು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಂಗೊ, ಉಗಾಂಡ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಬೋಲಾ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p><p>ಎಬೋಲಾ ಪಿಡಿತ ದೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ 21 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೋರಿದೆ.</p>.<p><strong>ಎಬೋಲಾ ಎಂದರೇನು? </strong></p><p>ಎಬೋಲಾ ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣ, ಆರ್ಥೋ ಎಬೋಲಾ ವೈರಸಸ್ ಎನ್ನುವ ವೈರಸ್ ಸಮೂಹ. ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗೊದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲಿಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು (1976). ಎಬೋಲಾ ನದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರು ಪಡೆಯಿತು. ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಹರಡುವ ಗುಣವುಳ್ಳ ಎಬೋಲಾ, ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಸೋಂಕು. 1976ರಿಂದ 40 ಬಾರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕಾಂಗೊದಲ್ಲಿ 17ನೇ ಬಾರಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಎಬೋಲಾ ಸೋಂಕುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು; 53 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢವಾಗಿ, 45 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದರು.</p><p><strong>ಹರಡುವುದು ಹೇಗೆ?</strong></p><ul><li><p>ಬಾವಲಿಯಂಥ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ</p></li><li><p>ಸೋಂಕಿತರ ವಾಂತಿ, ರಕ್ತ, ವೀರ್ಯದಂಥ ಸ್ರಾವಗಳ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ</p></li><li><p>ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಲೂ ಹರಡುತ್ತದೆ</p></li><li><p>ಈ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದವರು ಮರಣ ಹೊಂದುವ ಸಂಭವ ಶೇ 50ರಷ್ಟು</p> </li></ul><p><strong>ಲಕ್ಷಣಗಳು</strong></p><ul><li><p>ಜ್ವರ</p></li><li><p>ಅತಿಯಾದ ಸುಸ್ತು ಅಥವಾ ಅಯಾಸ</p></li><li><p>ತಲೆನೋವು</p></li><li><p>ಮೈಕೈ ನೋವು</p></li><li><p>ರಕ್ತ ಸ್ರಾವವಾಗುವುದು</p></li><li><p>ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ ಅಥವಾ ಗಂಟಲು ನೋವು</p></li><li><p>ವಾಂತಿ</p></li></ul><p><strong>ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳು</strong></p><ul><li><p>ಜನಜಂಗುಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.</p></li><li><p>ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ದೂರವಿರ. ಅವರು ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ.</p></li><li><p>ಎಬೋಲಾ ಪಿಡಿತ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ</p></li><li><p>ಕೋತಿಗಳು, ಬಾವಲಿಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನದಿಂದ ದೂರವಿರಿ</p></li></ul>