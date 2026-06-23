ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹೀಗಿರಲಿ ಎಂದ 23KG ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತರಬೇತುಗಾರ್ತಿ

<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ಜಿಮ್, ವರ್ಕ್ ಔಟ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಏನನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಏನನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>ಜೈಪುರದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತರಬೇತುಗಾರ್ತಿ ಶಿಖಾ ಸುರಾನಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 23 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 72 ಕೆಜಿ ತೂಕವಿದ್ದ ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 49 ಕೆಜಿಗೆ ರೂಪಾಂತರವಾಗಲು ಅನುಸರಿಸಿದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಅವರು ಅನುಸರಿಸಿದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ..</strong></p><p><strong>ಉಪಾಹಾರ ಬಿಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ</strong></p><p>ಶಿಖಾ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಮೊದಲು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದರಿಂದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ 1 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತೇನೆ. </p>.<p><strong>ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ</strong></p><p>ಕಾಫಿ, ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿ. ಅವುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಗೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಿರಿ.</p><p><strong>ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ</strong></p><p>ಆಹಾರವನ್ನು ಅವುಗಳ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಹಾರವು ಎಷ್ಟೇ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ಯಾಲೋರಿಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಬೇಕು.</p><p><strong>ವ್ಯಾಯಾಮ</strong></p><p>ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಓಡುವುದು ಹಾಗೂ ತೂಕ ಎತ್ತಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಉತ್ತಮ ನಿದ್ದೆ </strong></p><p>ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಎಚ್ಚವಿರುವುದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ.</p><p><strong>ಮನೆಯ ಊಟ ಸೇವಿಸಿ</strong></p><p>ಮನೆಯ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ಹೊರಗಡೆಯ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.</p><p><strong>ಶಿಸ್ತು ಮುಖ್ಯ</strong></p><p>ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಪಾಲಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ, ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶಿಖಾ ಸುರಾನಾ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>